Alemania - Costa de Marfil: a qué hora empieza y cómo ver por TV el partido del Mundial 2026 en directo y en vivo online gratis.

Alemania y Costa de Marfil protagonizarán uno de los partidos más destacados de esta jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, ya que quien salga victoriosa cerrará su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Los germanos llegan con la flecha hacia arriba después de golear a Curazao en la primera fecha. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo y en vivo online este choque que se juega en el Estadio de Toronto.

Alemania – Costa de Marfil del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Alemania se enfrenta a Costa de Marfil en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026. El combinado germano, que está entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo, comenzó goleando por 7-1 a Curazao, mientras que el cuadro africano venció por la mínima (1-0) a Ecuador. Esto significa que ambos tienen tres puntos en su casillero y el que gane sellará su pase a los dieciseisavos de final, aunque un empate también les valdría prácticamente para clasificarse.

La FIFA ha programado este apasionante y decisivo Alemania – Costa de Marfil de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 para este sábado 20 de junio. El organismo que controla la Copa del Mundo ha programado este choque entre Die Mannschaft y el combinado africano en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en el Estadio de Toronto para que el balón ruede puntualmente en Canadá.

Dónde ver en directo gratis el Alemania vs Costa de Marfil: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputen en la Copa del Mundo son Dazn y RTVE, pero sólo el operador privado es el que puede ofrecer íntegramente todo el campeonato. Este Alemania – Costa de Marfil de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn. Esto significa que el choque que disputarán los germanos no se va a poder ver gratis ni en abierto por la TV.

Los amantes del deporte rey que no se estén perdiendo ni un encuentro de la Copa del Mundo también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Alemania – Costa de Marfil de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que el que quiera pueda acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Toronto.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en la Copa del Mundo, ya que tenemos un enviado especial siguiendo a la selección española. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Costa de Marfil de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026. Cuando suene el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio de Toronto.

Dónde escuchar por radio en directo el Alemania – Costa de Marfil

Todos los seguidores del Mundial 2026 que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 2 del grupo E de la Copa del Mundo tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio el Alemania – Costa de Marfil. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio de Toronto para contar el minuto a minuto de este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Alemania – Costa de Marfil?

El Estadio de Toronto, conocido como BMO Field y ubicado en la provincia de Ontario, Canadá, será el escenario donde se desarrollará este Alemania – Costa de Marfil de la jornada 2 del grupo E del Mundial 2026. Este campo fue inaugurado en 2007 y tiene aforo para unos 30.000 espectadores, siendo uno de los que menos asientos tienen en esta Copa del Mundo. Pese a ello, se espera un gran ambiente para este duelo que es muy importante para los alemanes y para el combinado africano.

La FIFA ha designado al árbitro Juan Gabriel Benítez para que imparta justicia en este duelo tan importante que protagonizarán Alemania y Costa de Marfil en la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026. Este colegiado paraguayo es internacional desde el año 2019 y se espera que no sea protagonista y que sepa llevar bien todas las polémicas que se produzcan sobre el césped.