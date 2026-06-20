Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del sábado 20 de junio

La segunda jornada de la fase de grupos llega a los grupos E y F. Este sábado 20 de junio –domingo ya para dos de los partidos, que en España se disputarán de madrugada– se juegan cuatro encuentros. Abre la jornada el Holanda–Suecia, clave para los neerlandeses, que venían de empatar a Japón y estaban obligados a ganar. Alemania–Costa de Marfil, correspondiente al grupo E, será el siguiente, dejando para la noche española los duelos entre Ecuador y Curazao y el Túnez–Japón. Puede haber ya selecciones que se clasifiquen para los dieciseisavos de final.

Resultado del Holanda – Suecia (5-1)

La naranja mecánica que ha formado Koeman destrozó a Suecia en la segunda jornada de la fase de grupos y presenta su candidatura. El combinado holandés goleó (5-1) a los de Potter gracias a los dobletes de Brobbey y Gakpo. El quinto lo hizo Summerville y el tanto de Suecia lo marcó Elanga.

Tras el pinchazo ante Japón y las dudas generadas, Holanda ha despejado todas las críticas con un partido casi perfecto ante Suecia. Cinco goles como cinco soles para sumar ya cuatro puntos en las dos primeras jornadas. Una selección que demuestra que tiene potencial para lo que haga falta. Suecia se complica la vida con esta goleada. Un castigo muy duro para los suecos, que pecaron de una falta de efectividad que sí mostraron en su debut.

Así quedó el Alemania – Costa de Marfil

Alemania y Costa de Marfil se juegan la clasificación y el primer puesto del Grupo E, a las 22:00 horas de España. Los dos ganaron en su estreno y, tras el 7-1 ante Curazao, el conjunto germano tiene en su mano una clasificación que asegurarán si empatan. Ganando, además, certificarían su primer puesto. En la misma situación está Costa de Marfil, puesto que ganando darían la sorpresa como primeras de grupo.

Cuánto ha quedado el Ecuador – Curazao

Ecuador necesita ganar, está obligada a ello, para mantener sus opciones de meterse en la siguiente fase. Todo lo que no sea ganar a la cenicienta Curazao será decir prácticamente adiós a este Mundial, puesto que el último partido será ante Alemania. A las 2:00 horas en España –ya del domingo– se celebrará el partido en Kansas City.

Cómo ha quedado el Túnez – Japón

El último partido de la jornada será el Túnez–Japón. Los tunecinos llegan en una crisis importante, puesto que su entrenador fue destituido tras perder 5-1 contra Suecia. Japón, después de rascarle un empate a Holanda, tiene en su mano la clasificación o, al menos, asegurarse ser una de las ocho mejores terceras.