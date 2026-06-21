Japón se da un festín ante Túnez

Japón es una máquina perfecta, muy bien engrasada, y lo volvió a demostrar con una goleada (0-4) frente a Túnez en la segunda jornada del grupo F del Mundial 2026. Un resultado que permite a los de Moriyasu cerrar su clasificación para los dieciseisavos de final casi de manera matemática, mientras que la selección africana queda eliminada del Mundial tras encajar dos goleadas en los dos primeros partidos… y todavía le queda Holanda.

A Japón, sin el lesionado Take Kubo, se le puso de cara muy pronto el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales. Daichi Kamada abrió la lata en un contragolpe, aunque el protagonista fue el delantero Ayase Ueda, con un doblete y una preciosa asistencia de primeras y espaldas para el gol de Junya Ito para el contundente 0-4, la mayor ventaja de un equipo asiático en la historia de los Mundiales.

La llegada de emergencia de Hervé Renard no tuvo el efecto esperado en Túnez, que nunca se conectó a un partido en el que ni siquiera remató a puerta. Se encontró con un equipo muy trabajado y ordenado atrás, que también demostró pegada para golear a un conjunto africano que ya ha encajado 9 goles en dos partidos del Mundial. La victoria deja a Japón con 4 puntos y virtualmente clasificada a los cruces, con opciones de avanzar como primera; mientras los tunecinos, con 0, quedan eliminados.

Acogiendo con gusto su papel de favorita, Japón entró con fuerza a un partido en el que pudo ponerse 0-3 en los primeros 10 minutos. El primer tiro lejano con peligro de Hannibal Mejbri solo fue un espejismo, pero justo después llegó el gol de Kamada en una transición ‘made in’ el conjunto nipón.

El del Crystal Palace mandó de tacón a la red un envío tenso y por abajo desde la izquierda de Keito Nakamura, aprovechando el desorden en la zaga tunecina tras una pérdida. El central africano Dylan Bronn evitó lanzándose al suelo el segundo en un pase horizontal dentro del área y el meta Aymen Dahmen también sostuvo a los suyos con una sensacional estirada al disparo de Ayase Ueda desde la frontal, con algo de suspense porque sacó el balón cuando este solo tocaba unos milímetros la línea.

Tras estos avisos, la Túnez de un Renard que se desgañitaba desde la banda se empezó a establecer mejor en el campo, encontrando esa solidez deseada por el técnico francés. Sin embargo, Ueda no falló en su segundo intento, cuando dirigió un contragolpe y se sacó un latigazo cruzado desde la esquina derecha del área grande al que Dahmen reaccionó tarde. Era el 0-2 en media hora de juego.

Este segundo gol fue un jarro de agua fría para las Águilas de Cartago y Renard introdujo dos cambios en el descanso para intentar darle la vuelta a la difícil situación. El conjunto africano intentó relajar el ritmo del encuentro a través de posesiones largas que provocaran algún desajuste en la ordenada zaga japonesa, pero no lo consiguió, sin rematar a puerta en todo el partido.

Porque el conjunto asiático nunca se sintió amenazado, con un dominio claro, marcando los tiempos del encuentro y encontrando el 0-3 con una jugada de tiralíneas. Kaishu Sano vio el desmarque de apoyo de Ueda, quien casi de espaldas asistió de primeras la incorporación de Junya Ito, que definió con seguridad para sentenciar y dejar muy tocada la moral de Túnez.

Aunque todavía quedaba un tanto más en el partido, y no fue el del honor de los africanos, sino el de la puntilla de los nipones. De nuevo, fue Ueda, el mejor de los de Hajime Moriyasu, el que remató de cabeza con precisión al palo largo un envío desde línea de fondo de Sano, para certificar el contundente triunfo y poner a Japón con 4 puntos, los mismos que Holanda, para jugarse en la última jornada el liderato del grupo.