La Holanda de Koeman destroza a Suecia y presenta su candidatura al Mundial

Holanda ya está en el Mundial. La naranja mecánica que ha formado Koeman destrozó a Suecia en la segunda jornada de la fase de grupos y presenta su candidatura. El combinado holandés goleó (5-1) a los de Potter gracias a los dobletes de Brobbey y Gakpo. El quinto lo hizo Summerville y el tanto de Suecia lo marcó Elanga.

Tras el pinchazo ante Japón y las dudas generadas, Holanda ha despejado todas las críticas con un partido casi perfecto ante Suecia. Cinco goles como cinco soles para sumar ya cuatro puntos en las dos primeras jornadas. Una selección que demuestra que tiene potencial para lo que haga falta. Suecia se complica la vida con esta goleada. Un castigo muy duro para los suecos.

Apostó Koeman por Brobbey como su delantero titular en su once en Houston y le salió a las mil maravillas. Holanda estaba obligada a ganar tras el pinchazo ante Japón, pero Suecia no era una presa fácil. El ambiente holandés en las gradas era impresionante.

Empezó con paso firme Holanda con un gol tempranero de Brobbey. El delantero del Sunderland estaba inspirado. Tardó cinco minutos en llegar el primero. Y lo hizo con la pizarra de Koeman y con un juego directo y vertical.

Saque largo de Verbruggen, Brobbey bajó al centro del campo para bajar la bola, contragolpe directo, pase lateral perfecto de Gakpo y remate de nueve del delantero del Sunderland. Holanda golpeaba primero.

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Replicó Suecia dos minutos después con el primer aviso de Gyokeres. Sacó una buena mano Verbruggen. Mucho jugador de la Premier League en un partido que nos regaló una primera mitad eléctrica. Brobbey tenía el día y la apuesta de Koeman fue de sobresaliente alto.

Brobbey golpea y Verbruggen detiene

El 2-0 de Holanda llegó en el minuto 17 con una asistencia clave de Dumfries. El futuro lateral diestro del Real Madrid puso un gran centro lateral y Brobbey metió la pierna para poner tierra de por medio en el marcador de Houston.

A partir de ahí, Holanda se acomodó con el resultado y Suecia empezó a conectarse. La selección de Potter tiene mucho fútbol y empezó a lucirlo sobre el césped, con muy buenas conexiones en campo rival y llegadas de verdadero peligro.

Gyokeres volvió a probar a Verbruggen en el 36 con un remate con rosca. El portero del Brighton estaba enorme bajo palos. Poco después, Suecia vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego. Era otro aviso en un centro lateral muy peligroso. Los suecos iban con todo.

Ayari por dentro estaba haciendo mucho daño y en el tiempo de descuento se topó con un fantástico Verbruggen que hizo cuatro paradas en el primer tiempo. Esta fue la que más mérito tuvo, abajo, cerca del poste. Un minuto antes le sacó otra a Gyokeres en una falta directa desde la frontal.

Gakpo destroza a los suecos

Metió Koeman a Summerville tras el descanso y Holanda tardó otros dos minutos en apagar la reacción sueca. El partido se terminó en el 47 con el 3-0, obra de Gakpo. Otro remate a portería vacía con otra asistencia magistral de Dumfries, máximo asistente del Mundial. Otro pase clave.

Suecia volvió a desconectarse en el inicio de la segunda parte y Holanda no perdió la oportunidad de destrozarles. Gakpo marcó otro gol en el 54 para firmar la goleada (4-0). Esta vez fue en una acción individual maravillosa y un remate perfecto al primer palo. Se estaba gustando esta ‘naranja mecánica’ de Koeman.

Elanga recorta y Summerville aumenta la fiesta

Tardó cuatro minutos Suecia en maquillar la goleada. Elanga salió al campo en el 55 y en el 59 hizo el 4-1 con una contra perfecta a toda velocidad. Isak le mandó un balón largo y con su velocidad arrasó a todos para marcar el primero de los suecos en una tarde negra.

Summerville aumentó la fiesta en el 89 con la manita de Holanda a una Suecia que recibió un castigo demasiado severo que le complica las cosas para pasar a la siguiente ronda. Holanda presenta su candidatura con una exhibición de pegada.