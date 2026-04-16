Koeman manda un recado al Barça tras su eliminación: «Es un poco exagerado culpar solo al árbitro»

Ronald Koeman, actual seleccionador de Holanda y ex entrenador del FC Barcelona, habló este jueves sobre la eliminación de los azulgrana en Champions a manos del Atlético y sus protestas por el arbitraje. El técnico considera que «es un poco exagerado culpar solo al árbitro de la eliminación del Barça».

«No sé si el resultado final ha sido el más justo para el Barça, incluso jugando con uno menos ha sido superior al Atlético», señaló Koeman, que aun así reconoció que «las dos rojas que han recibido son rojas», en la presentación de la Koeman Cup 2026, torneo solidario de golf.

«Creo que es un poco exagerado culpar solo al árbitro en estos dos partidos. En las dos expulsiones, pueden ser tarjeta roja porque son el último hombre. El penalti no señalado es otra cosa. Es exagerado. Entiendo que en el campo, o cuando estás metido como entrenador o presidente, pienses estas cosas. Cuando estaba en el Barça también pensaba que por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera, creo que es exagerado», explicó Koeman sobre la eliminatoria ante el Atlético.

El técnico neerlandés también lamentó la sequía europea del conjunto azulgrana al apuntar que «son muchos años sin ganar la Champions, incluso teniendo a Messi y las plantillas que ha tenido el Barça, es extraño no haber ganado ninguna desde la última hace 11 años». Por otro lado, tuvo palabras de elogio para el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, del que destacó que «tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo con un mismo equipo y conseguir estas cosas».

Koeman realizó estas declaraciones durante la presentación de la sexta edición de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo benéfico que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en el Club de Golf Barcelona y cuyos fondos irán destinados a la Fundación Cruyff.

Además, el ex azulgrana valoró el futuro del joven Lamine Yamal, de quien dijo que «puede convertirse en líder ya no solo dentro del campo, sino fuera también». «Es un gran jugador, va a ser importante para los próximos años. Va a decidir partidos por su calidad. Es normal que lleve las riendas porque se siente importante. Es positivo. Dentro de dos años puede ser más líder. Hay que demostrarlo fuera y dentro del campo», comentó.

Koeman también ensalzó a Frenkie de Jong, al que considera «uno de esos jugadores de los que depende hacer cosas grandes o no», y habló sobre las críticas al neerlandés: «No es justo. Si Frenkie juega siempre te da una cifra. Entró diez minutos el otro día y tenía que cambiar el partido, es difícil. Es una pieza clave. Nosotros las opciones que tenemos de hacer algo grande es con él. Creo que es el neerlandés que más partidos ha jugado en el Barça y lo he felicitado. Si está bien es muy importante para el Barça. No entiendo que haya tantas críticas».