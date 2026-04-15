Raphinha pierde los papeles y carga contra UEFA tras la eliminación del Barcelona: «Fue un robo»

Raphinha pegó una rajada monumental en la zona mixta del Metropolitano tras la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El brasileño no estaba convocado, pero viajó a Madrid para apoyar al equipo. Tras el duelo, atendió a los medios de comunicación de su país y perdió los papeles cargando contra la UEFA y señalando que había sido «un partido robado». Declaraciones muy serias que podrían incluso acarrearle alguna sanción.

«Para mí, fue un robo. No quiero hablar del arbitraje, pero jugamos extremadamente bien, el Atlético cometió no sé cuántas faltas, y el árbitro no mostró ni una sola tarjeta amarilla. Lo que realmente quiero entender es cuál es su criterio hacia el Barcelona», explicó Raphinha cargando muy duramente contra los arbitrajes de UEFA.

«Realmente querría entender este miedo entre los árbitros a que el Barcelona llegue a la victoria», añadió un Raphinha muy enfadado, que cargó contra Turpin, árbitro de este martes, y Kovacs, el de la ida en el Camp Nou. El Barcelona volvió a salir rajando de los colegiados y de la UEFA sin motivo alguno.