La UEFA pasa del Barcelona y considera «inadmisible» la protesta que hizo por la actuación arbitral del encuentro de ida de cuartos de Champions ante el Atlético de Madrid. Con un escueto comunicado, pero con una palabra clave (y muy dura), el máximo organismo del fútbol europeo le dice al Barça que su protesta no tiene ningún recorrido.

La protesta es «inadmisible», dice la UEFA, concretamente su Comité de Disciplina. La elección de la palabra no es casual. El Barcelona presentó una queja formal a la UEFA por el arbitraje de Kovacs en el duelo del Camp Nou hace una semana y ahora el organismo que dirige Ceferin les contesta contundentemente: «inadmisible».

Lo hace unas horas antes del encuentro de vuelta en el Metropolitano, en el que el Atlético de Madrid defiende el 0-2 de la ida. El Barcelona, tras la derrota, se dedicó a quejarse de la actuación arbitral, especialmente por un posible penalti de Pubill, que tocó el balón con la mano cuando estaba al lado de Musso. Desde el Barça se defendía que era penalti porque el portero del Atlético de Madrid había puesto ya el balón en juego, algo que no interpretó el colegiado.

Así, la UEFA, en un corto comunicado, quita toda razón al Barcelona. Incluso les deja sin ilusión. «Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró la protesta inadmisible», dice el Comité de Disciplina de la UEFA.

La palabra clave es «inadmisible». El máximo organismo del fútbol europeo se lo deja claro al Barcelona: no investigarán la acción ni las quejas. Directamente, descarta la protesta. Existe un cabreo en UEFA por esa protesta oportunista de los culés. El Barça lleva varios días quejándose por ese arbitraje, con un Hansi Flick que ha repetido en varias ocasiones lo injusto que para él era la actuación arbitral.