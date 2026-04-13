La misma cantinela de siempre: el Barcelona se queja a la UEFA de la altura del césped del Metropolitano

Todavía no ha empezado el partido y ya han llegado las primeras quejas de Hansi Flick y el Barcelona. Esta vez no es por los árbitros, sino por la altura del césped del Metropolitano. Esto es un clásico en Can Barça. En la época de Guardiola o de Xavi era muy habitual que el club midiera al milímetro la altura del césped, porque cuanto más alta esté la hierba, más lento circula el balón. Y eso perjudica al estilo de juego del conjunto azulgrana.

Flick se calzó las botas en el entrenamiento previo al duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético y saltó al campo. Una vez estaba sobre el verde, el técnico vio algo que no le gustó y comenzó a mirar el césped. Hansi se agachó para verlo bien, luego lo empezó a tocar, cortar, lo midió y lo movió, pero seguía sin convencerle. Y se acercó al delegado de la UEFA presente en el estadio para comunicárselo.

El técnico alemán le hizo alguna observación al responsable de UEFA sobre la altura del césped. UEFA le escuchó, tomó nota de sus quejas y lo valorará siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos, y si es preciso, lo recortarán y lo pondrán a la altura correcta. La norma dice que no se puede exceder la altura del césped más de 3 centímetros, 30 milímetros, de manera uniforme en todo el campo.

El Atlético responde al Barça

Desde el Atlético han contestado a las quejas del Barcelona y aseguran que está como siempre, incluso mejor que hace un mes cuando el Barcelona visitó el Metropolitano en la ida de la semifinal de Copa del Rey. Aquel día el césped ya le jugó una mala pasada a Joan García en el primer tanto del conjunto rojiblanco en el 4-0 de la ida de semifinales de la Copa del Rey. Pero, según el Atleti, eso ya es pasado y ahora el césped se encuentra en mucho mejor estado que aquel día.

Sobre esto poco puede hacer la UEFA. El artículo 34.04 del Reglamento de la UEFA afirma que «si el árbitro o el delegado de la UEFA lo consideran necesario, el club local podrá verse obligado a reducir la altura del césped para el partido y los entrenamientos». Pero si el Atlético lo ha dejado a una altura correcta, dentro de los límites establecidos, la UEFA no podrá complacer al Barcelona y ponerlo a una altura que vaya mejor para su juego. El que juega en casa manda y decide cómo dejar su césped, guste o no al rival, siempre y cuando cumpla con la altura exigida por el organizador de la competición.