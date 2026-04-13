Flick ironiza con los árbitros y la queja del Barcelona: «¿Enfadado? Estoy calmado, es lo que hay»

Punto y final a la trilogía de Atlético y Barcelona en Champions. Este martes, en el Metropolitano, los rojiblancos defenderán una ventaja de dos goles que los azulgranas buscan remontar. En juego el billete a semifinales. Hansi Flick tiene claro su plan para asaltar el Metropolitano y no tiene ni rastro de molestia arbitral tras la ida. Cabe recordar que el Barcelona elevó una queja a la UEFA por no cobrarse un penalti de Pubill.

«Va a ser diferente, pero, sea como sea, va a ser increíble. Los aficionados ya lo saben, es necesario que lo sepan. Es posible, ¿por qué no? Obviamente, estamos jugando contra un Atleti muy fuerte. Entonces, necesitamos un rendimiento muy fuerte también. Tenemos que utilizar todas las oportunidades que tengamos porque, como visteis en el último partido, es la diferencia entre ellos y nosotros», inició Flick.

El técnico azulgrana elogió a Lamine Yamal y se aferra a él para remontar. «Ha rendido durante los últimos partidos, estoy muy contento con él. Lo que le he dicho es que él tiene que hacer lo que él hace mejor. Tenemos que tener muchas opciones de cara a lo que pueda pasar y tenemos que jugar como un equipo. Eso es lo más importante para mañana. A mí no me importa el aspecto individual, el equipo es lo más importante. Los partidos se deciden por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado mañana», añadió.

Sobre lo que no quiso hablar es el arbitraje, ya lo hizo en la ida, cuando explotó contra el VAR. «Estoy calmado. Es lo que hay. El de mañana será un árbitro con experiencia, ninguna duda. No me preocupa. Yo lo que quiero es jugar buen fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor, pero se trata del equipo. Todos en el equipo tienen que estar conectados, tenemos que defender como una unidad. Sin balón, es muy importante gestionar los espacios y hacerlos más pequeños. Cuando tenemos el balón, es nuestra forma de jugar al fútbol. Se trata de ser mejores y de poder marcar goles», explicó Flick.

Confía el alemán en su plan para apagar el Metropolitano y sellar el billete a semifinales de la Champions. «Un partido de 90 minutos o más, se trata de algo muy complejo. Es muy importante presionar, el Atleti es un equipo muy bueno y, si no se le presiona, no es fácil de defender. Para nosotros, son muy importantes las conexiones entre jugadores. Estos partidos se deciden por momentos: la roja, el saque de puerta… Se toca la pelota con la mano, pero es lo que hay. Esperemos que mañana caiga la pelota de nuestro lado», finalizó Flick.