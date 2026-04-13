Cañizares critica las provocaciones del Barça en el derbi: «Nadie es capaz de decirles nada»

El FC Barcelona generó polémica en el derbi catalán. En plena euforia tras dejar la Liga encarrilada, varios jugadores de Hansi Flick provocaron a los del Espanyol tanto en el terreno de juego como en redes sociales. Una imagen que salpicó a la deportividad, que ha provocado varias lecturas criticando la imagen que dejó el conjunto azulgrana. Uno de los que más llamó la atención fue el discurso de Santiago Cañizares.

Después de golear 4-1 en el Camp Nou, la fiesta del Barcelona resonó por todo el estadio. Se escucharon cánticos ofensivos desde la grada que replicaron futbolistas como Fermín, Lamine, Casadó y Gavi, entre otros: «Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar… te tiramos Sarrià, fuisteis a la montaña y después te echamos de nuestra ciudad. Bajaste de división para poder ser campeón, rezaremos por tu desaparición», se escuchó.

De hecho, en plena celebración se pudo ver cómo Gavi, Eric García y Cancelo se enzarzaron con rivales como Pere Milla y Pol Lozano. Incluso el jugador perico se mostró cabreado después del talante culé: «Se ve el respeto que tienen con los compañeros de profesión, pero bah, nada, cosas que se quedan en el campo», explicó a pie de campo.

A raíz de ello, Cañizares reflexionó acerca de cómo es la actitud de los jugadores de élite hoy en día: «Ahora mueven más dinero que nunca y tienen mucha gente que les rodea. Antes esa gente eran señores que tenían más dinero que los jugadores y les tenían respeto porque les educaban y aconsejaban», comentó en Cope.

Lamine Yamal también urgó en la herida en redes sociales después del partido: «Toca tragar…como siempre». Un mensaje que para Cañizares es irrespetuoso: «Lo que pasa es que nadie es capaz de decirles nada porque, si lo hacen, se les acaba el negocio y se van a la calle. Ya no hay alguien que les asesora porque ahora se trata de no molestarles. Si un jugador dice que va a hacer una fechoría de tal calibre, el agente le dice que no se preocupe porque le ayuda», concluyó.

Con esta victoria, el Barcelona se colocó líder con 79 puntos, nueve más que el Real Madrid a falta de siete jornadas por disputarse. En cambio, el Espanyol continúa en el desierto este año sin conocer la victoria con 38 puntos, cada vez más lejos de sus aspiraciones iniciales de soñar con Europa.