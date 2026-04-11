Flick prefiere ser cauto: «¿Liga sentenciada? No está acabada»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou tras la victoria del Barcelona sobre el Espanyol en la jornada 31 de la Liga que coloca al equipo culé a nueve puntos del Real Madrid con la Liga prácticamente en el bolsillo.

«Gerard Martín podrá jugar el martes», comenzó señalando Hansi Flick ante la prensa, confirmando que la lesión de su defensa quedó en un susto.

«Queríamos hacer entrar a Olmo y a Frenkie para recuperar el control y, de hecho, el control se recuperó bien», señaló el entrenador del Barcelona sobre los últimos cambios en el derbi catalán.

«Estoy satisfecho con Ferran. Necesita marcar goles, como todos los delanteros. Lo veo en los entrenamientos y conozco su trabajo», comentó sobre el doblete del delantero valenciano.

«Marcamos muchos goles a balón parado. Por supuesto, no somos el equipo más alto, pero encontramos los espacios adecuados. Hoy fue perfecto. Creo que Ronald Araujo también estaba bien colocado, fue impecable», dijo Hansi Flick sobre el juego de su equipo.

«Hoy era importante ganar los 3 puntos. En la primera hemos dominado el partido y en la segunda lo hemos perdido un poco. Estoy muy contento por Ferran. Lamine ha sido muy importante para nosotros», añadió sobre la victoria.

Flick analiza una nueva victoria del Barcelona

«Hemos ido controlando los minutos, pero la historia del partido ha sido diferente de lo que esperábamos. Tenemos dos días más para recuperar. No ha sido un gran partido, pero estamos listos y queremos tener un gran partido el martes», dijo ante los medios Hansi Flick.

«Para mí no es un milagro lo que tenemos que hacer el martes, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel y ya está. Sé que ellos son un gran equipo, pero nosotros también. Lucharemos por los aficionados», señaló sobre el partido de Champions en el Metropolitano.

«Protegemos a los jugadores porque hay gente que no sabe lo que haces. A veces no es fácil, pero es parte de nuestro trabajo y nos tenemos que centrar en nuestro trabajo. Ferran está en un buen momento y lo veo en los entrenamientos», añadió el técnico blaugrana.

«No está acabada la liga. 9 puntos está bien, pero no poder ir con la actitud de que está hecha, hasta que no esté hecha, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Por suerte, lo podremos mostrar el martes», comentó Hansi Flick.