Alarma en la defensa del Barcelona: Gerard Martín se marcha lesionado al descanso

Gerard Martín ha hecho saltar las alarmas de la defensa del Barcelona este sábado durante el derbi catalán contra el Espanyol con una lesión que puede dejar al equipo culé en cuadro para afrontar el partido del próximo martes en Champions League contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

El central azulgrana sufrió en los últimos minutos de la primera parte una lesión muscular que se produjo con él mismo. Cayó al suelo y los gestos de dolor eran importantes. Siguió jugando como pudo, mientras cojeaba, hasta el descanso. Y se marchó con cara muy seria.

Tras el descanso, Gerard Martín se quedó en los vestuarios del Camp Nou confirmando su lesión y en su lugar entró al césped Marc Casadó. Una baja importante para el Barcelona de cara a la Champions porque le deja esa parcela a Flick en cuadro. Tampoco podrá estar el martes en el Metropolitano Cubarsí por sanción. Si Gerard no llega, los únicos centrales aptos para el duelo serán Araujo y Eric García. Problema importante para la parroquia azulgrana.

Koundé tendrá que ser lateral derecho y si Eric pasa a ser central, dejaría cojo un centro del campo en el que no está Marc Bernal y De Jong todavía no está al 100% para un partido tan importante. La defensa de Hansi Flick quedaría en cuadro para el partido más importante de la temporada para el equipo culé.