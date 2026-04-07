La irónica respuesta del Atlético al CTA tras reconocer su error: «Muchas gracias por la explicación»

El Atlético de Madrid ha respondido con ironía al CTA tras admitir su error el pasado sábado en el Metropolitano. Después de las quejas de Gil Marín, el club rojiblanco no reculó y siguió mostrando dureza con el estamento arbitral pese a necesitar aún una actuación justa en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril contra la Real Sociedad en La Cartuja.

Después de sacar los tanques contra los colegiados por los arbitrajes del Santiago Bernabéu en el derbi y del pasado sábado en el Metropolitano contra el Barcelona, el club rojiblanco no ha bajado las revoluciones. Continúa tensando la cuerda con un colectivo del que aún depende en la lucha por el título copero.

Este martes, el CTA señalaba a Melero López por rectificar a Busquets Ferrer, árbitro del Atlético-Barcelona, cuando expulsó a Gerard Martín por una durísima falta al tobillo de Almada. El colegiado de VAR interpretó que el defensa culé no merecía tarjeta roja y el de campo cambió el color a amarilla, una decisión que a ojos del organismo arbitral fue errónea.

«Muchas gracias por la explicación. En estos tiempos se agradece que alguien reconozca sus errores», rezaba el mensaje publicado por el Atlético, en tono claramente irónico. El club rojiblanco está más activo que nunca a través de sus redes sociales, las cuales ha vuelto a utilizar para condenar el arbitraje de la Liga.

Muchas gracias por la explicación, @CTARFEF. En estos tiempos se agradece que alguien reconozca sus errores. https://t.co/R5e7LXMUVt — Atlético de Madrid (@Atleti) April 7, 2026

El Atlético y la explicación del CTA

«A la vista de la línea coherente marcada por el CTA como por el resto de organismos nacionales e internacionales, desde el inicio de la temporada, el árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta. El CTA considera que el VAR no debió intervenir, al tratarse de una decisión correcta tomada por el árbitro en el terreno de juego. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo», señalaba el CTA a través de su portavoz Marta Frías, en el programa de Tiempo de Revisión.