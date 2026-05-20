El último ridículo de Guardiola con el City: más de 300 millones gastados para ganar dos títulos pequeños

Pep Guardiola volvió a pedir una inversión multimillonaria en fichajes para no ganar los títulos importantes del Manchester City. El técnico catalán sacó su cheque «infinita» que le concedió el club inglés para intentar ganar Premier y Champions, y se quedó muy lejos del objetivo. Otro despilfarro económico de más de 300 millones de euros para solo ganar la FA Cup y la Copa de la Liga en Inglaterra.

La realidad es cruel: Guardiola gastó para quedarse lejos de las expectativas. Atrás quedó aquella Copa de Europa de 2023 para sumar dos años consecutivos cayendo lejos de las últimas rondas. Las dos ante el Real Madrid y muy lejos de pelear al conjunto blanco. Un jarro de agua fría que dolió mucho a un Pep que se vio superado, pero detrás había dejado un rastro de millones para tratar de evitarlo.

El pasado verano fue movidito para la cartera del City. Hasta siete fichajes: Bettinelli (2,4 millones), Nypan (15 millones), Donnarumma (30 millones), Trafford (31,2 millones), Cherki (36,5 millones), Aït-Nouri (36,8) y Reijnders (54,9 millones). Pero, viendo el rumbo que estaba teniendo la temporada con el paso de los meses, Guardiola volvió a tocar la puerta del club para pedir más dinero y fichajes. En invierno no se quedó corto para comprar a Marc Ghéhi por 23 millones de euros y, la joya de la corona, Antoine Semenyo por 72 millones.

Guardiola, un pozo sin fondo

Una friolera suma de 301,8 millones de euros gastados por Pep Guardiola que dejó unas pérdidas de 194,52 millones (las ventas apenas fueron de 107,2 millones). Un agujero negro de dinero que no sirvió para remontar y evitar el desastre. Maquilló la campaña ganando primero la Copa de la Liga ante el Arsenal y luego la FA Cup contra el Chelsea. Dos títulos menores, lejos del objetivo de un club que invierte tales cantidades. El martes perdió toda opción de pelear la Premier empatando ante el Bournemouth a falta de una jornada, haciendo al Arsenal campeón.

Después del fracaso, Pep Guardiola apunta a salir a final de temporada después de una década en el City. Un último año donde demostró que gastar muchos millones en fichajes no arregla la temporada si no se materializan en resultados.