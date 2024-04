La prensa mundial ensalza al Real Madrid tras eliminar al City: «Es un toque de los dioses»

La prensa mundial alucina con el Real Madrid tras su pase a semifinales de la Champions League. La inmensa mayoría de los periódicos de todo el mundo ensalzan al equipo español, a su gran ejercicio de resistencia en el Etihad y a cómo eliminó al Manchester City, al que todos daban como favorito en la eliminatoria.

«El Real Madrid niega el sueño del doble triplete del City», recoge el Mirror, que ensalza a Jude Bellingham, del que dicen que es «un toque de los dioses», como el Real Madrid en general. La prensa inglesa es muy dura en general con el City, eliminado el mismo día que el Arsenal, un duro golpe para la Premier en la Copa de Europa, donde ya no tiene representación. El City cayó ante el Real Madrid en una épica tanda de penaltis en la que Lunin se hizo gigante y Rüdiger metió el gol decisivo.

«Cielo y campanas» titulan, con una frase hecha de Inglaterra, en The Sun, donde ensalzan mucho al Real Madrid por «una espectacular victoria» en el Etihad: «El Real Madrid no ha ganado 14 veces en vano: se ha acostumbrado a salir airoso de las eliminatorias cuando parece condenado al fracaso».

Por su parte, y continuando con el análisis de prensa mundial en este Manchester City-Real Madrid, en el Dayly Mail se centran mucho en la figura de Haaland y la comparación con Bellingham: «Erling Haaland sigue sin marcar goles en las grandes noches… mientras Jude Bellingham cubría cada brizna de hierba».

En la BBC explican que «el City se preguntará durante mucho tiempo cómo no pudo ganar este partido a pesar de ejercer una superioridad total sobre sus oponentes españoles. La respuesta es simple: el equipo de Pep Guardiola acumuló oportunidades, pero no pudo aprovecharlas». Por su parte, en The Guardian recogen que «el Real Madrid destrona al City después del valor de Rüdiger en la tanda de penaltis».

En L’Equipe hablan de que «el búnker de Guardiola ya no existe» en referencia a la gran racha de imbatibilidad que llevaba el Manchester City en su estadio en Copa de Europa: «La defensa del Real Madrid fue heroica, algo que se ha convertido en una costumbre desde hace años. Desde la inmensa bisagra Rüdiger-Nacho hasta los incansables laterales Carvajal-Mendy pasando por el portero ucraniano Lunin».

En Francia son especialmente duros con Haaland y además ensalzan a Lunin: «Brilló especialmente Lunin, el portero del Madrid, mientras que la estrella noruega Erling Haaland no logró brillar».

La clasificación del Real Madrid a semifinales de la Champions League da la vuelta al mundo por cómo fue, tras una gran batalla en el Etihad decidida en tanda de penaltis, y a quién fue, el Manchester City en su estadio.

El Real Madrid está en semifinales de la Champions League tras una agónica tanda de penaltis en el Etihad. El equipo de Carlo Ancelotti resistió en unos cuartos de final que son ya historia del fútbol. Tras acabar el partido (y la prórroga) con empate (1-1) la eliminatoria se fue a los penaltis, donde una actuación legendaria de Lunin -que también hizo un partidazo- y un gol final de Rüdiger manda a semifinales al Real Madrid, que se medirá al Bayern de Múnich, con la vuelta en el Santiago Bernabéu. En los penaltis el Real Madrid eliminó al Manchester City.