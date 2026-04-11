Barcelona – Espanyol, en directo: cómo va, resultado y dónde ver online el partido de la Liga en vivo gratis hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Espanyol de la Liga
El Barcelona - Espanyol es de la jornada 31 de la Liga y este derbi catalán se jugará en el Camp Nou
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El Barcelona y el Espanyol van a disputar uno de los partidos más destacados de este fin de semana por todo lo que lo rodea. Primero, porque un derbi catalán siempre tiene goles, polémicas y tensión, mientras que también habría que añadirle que estamos en el tramo final de la temporada y cualquier resultado puede acabar siendo muy importante para el devenir del campeonato. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este choque que se juega en el Camp Nou que es de la jornada 31 de la Liga.
Barcelona – Espanyol, en directo: cómo va, resultado y dónde ver online el partido de la Liga en vivo gratis hoy
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona es el líder indiscutible de la clasificación de la Liga con 76 puntos en su casillero. Por detrás estaría el Real Madrid con 70 unidades tras el empate de ayer frente al Girona. Esto significa que si los culés consiguen llevarse el triunfo esta tarde en el Camp Nou ante el Espanyol se pondrían nueve puntos por encima de los pupilos de Álvaro Arbeloa, por lo que significaría dar un golpe sobre la mesa, aunque todavía hay un Clásico que disputarse. Por otro lado, el cuadro periquito ha dado un bajón considerable en la tabla y se han empezado a alejar ya de los puestos europeos.
Mirando a la Champions League
Este partido es muy importante para el Barcelona, ya que podrían acercarse al título liguero como también por lo que significa para los aficionados ganar el derbi catalán frente al Espanyol. Pese a que los tres puntos son vitales, es imposible que Hansi Flick y los jugadores no miren al choque del próximo martes que se jugará en el Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Barça cayó en la ida por 0-2 frente al Atlético de Madrid y ahora tienen la dura tarea de tener que remontar la eliminatoria, algo que no será nada fácil.
¡Vaya derbi catalán!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Espanyol que corresponde a la jornada 31 y que se disputará en el Camp Nou. El cuadro azulgrana espera darle una alegría a sus aficionados frente a uno de sus eternos rivales en este choque que será apasionante, ya que siempre hay goles y polémicas. Los periquitos no están firmando un buen 2026 y esperan poder dejar atrás ese bajón que han dado para dar un paso al frente y poder pelear por competiciones europeas.
Min 49
Amarilla
Cartulina amarilla para Marc Casadó por darle con el codo en un salto a Edu Expósito.
Min 48
¡Lamine Yamal!
Vaya jugada de Lamine Yamal que recortó tres veces para superar a Carlos Romero y Lele Cabrera, pero su disparo se topó con uno de ellos y en el córner no generaron peligro los de Hansi Flick. Se levantó el público para ovacionar al ’10’ de Rocafonda.
Min 46
Sin rematador
Centro muy fuerte y pasado de Balde que no encontró a ningún compañero. Saque de portería para el Espanyol.
¡Arranca el segundo tiempo!
En juego de nuevo el balón en el Camp Nou. Lo puso a rodar el Espanyol. Gerard Martín, que había tenido alguna molestia, fue sustituido por Marc Casadó, por lo que Eric García pasa a la defensa. En el conjunto blanquiazul entró Roberto por Dolan.
El Espanyol
Los periquitos están perdiendo 2-0 este derbi catalán en el Camp Nou y no han conseguido hacerle frente al Barcelona. El cuadro blanquiazul arrancó bastante bien la temporada, pero en este 2026 han pegado un bajón bastante importante. Veremos si reaccionan en el segundo tiempo.
Ferran Torres
Una de las grandes noticias del Barcelona es la de Ferran Torres, que hacía varios meses que no marcaba y hoy en el primer tiempo había marcado los dos goles con los que van ganando al Espanyol.
¡Descanso en el Camp Nou!
Termina la primera mitad en el Camp Nou. El Barcelona va ganando este derbi por 2-0 al Espanyol.
Min 45+2
A Araújo le faltaron unos centímetros
Córner que efectuó Lamine Yamal. El cuero fue directo al segundo palo, pero Araújo llegó muy justito y no pudo darle dirección a su testarazo. Hubo amarilla después a Eric García por una falta en el centro del campo.
Min 45
Araújo aleja el peligro
Córner a favor del Espanyol y Araújo despeja en el punto de penalti. Hubo amarilla en la acción siguiente para Ngonge por una falta sobre Gavi y también el cuarto árbitro mostró el cartelón para anunciar que se jugarían tres minutos más.
Min 42
A las nubes
Ahora fue Pedri el que se metió en el área rival y tras una pisadita acabó finalizando, pero su baló fue directo a la grada.
Min 41
Despeja el Espanyol
Dos saques de esquina consecutivos del Barcelona y el segundo de ellos fue despejado por la zaga periquita.
Min 40
¡Dmitrovic!
Vaya dos paradones del arquero del Espanyol. Primero con un disparo potente de Eric García y después para meter una mano salvadora ante un disparo de Fermín López a bocajarro.
Min 37
Alarma Gerard Martín
Se ha ido al suelo el defensor del Barcelona y los servicios médicos tienen que entrar a atender a Gerard Martín, que se lo ha hecho el solo con una mala pisada.
Min 35
Otra amarilla
Ahora la cartulina es para Edu Expósito por una falta sobre Lamine Yamal.
Min 32
Reparto de amarillas
Pequeño rifirrafe entre Omar El Hilali y Gavi y Hernández Hernández opta por enseñarle amarilla a ambos.
Min 31
¡Qué poco ha faltado!
Falta muy peligrosa en las inmediaciones del área del Espanyol. Fue Lamine Yamal el encargado de ejecutarla y el balón pasó a escasos centímetros del larguero. Más de uno cantaría gol en el Camp Nou.
Min 27
¡Al larguero!
Centro de Dolan que se fue envenenando y tocó el larguero antes de perderse por la línea de fondo.
Min 25
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERRAN TORRES! Llega el segundo para el conjunto azulgrana. Otra vez el valenciano, que chutó de primeras tras recibir un gran pase de Lamine Yamal. Gran desmarque del ex del Manchester City y sutil toque con su pie derecho para superar a Dmitrovic.
Min 23
Cómo va el partido Barcelona – Espanyol
Nos empezamos a acercar a la media hora de partido en este derbi catalán que gana el Barcelona por 1-0 al Espanyol gracias al solitario gol de Ferran Torres.
Min 17
Dmitrovic
El guardameta del Espanyol ha detenido un disparo centrado de Fermín López desde la frontal del área.
Min 15
Centro muy malo
Balón en profundidad para Alejandro Balde, que fue a centrar para buscar a Ferran Torres, pero golpeó mal el cuero y habrá saque de portería.
Min 13
¡Joan García!
Balón en largo de Cabrera para Kike García, que le ganó la espalda a Gerard Martín. El atacante chutó como pudo y Joan García estuvo bien atento para detener su disparo.
Min 9
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERRAN TORRES! Vaya taconazo ha metido Lamine Yamal para hacerle un caño a Romero. El centro de Araújo acabó en córner. El saque de esquina, botado por el de Rocafonda, fue al segundo palo, donde el valenciano cabeceó para romper su sequía goleadora. Reclamó falta el Espanyol, pero Dmitrovic choca con su compañero El Hilali.
Min 6
¡Muy alto!
Intentó Lamine Yamal una jugada individual, pero perdió el cuero y el rechace le cayó a Fermín López, que chutó desde su casa, pero el cuero se marchó al primer anfiteatro del Camp Nou.
Min 4
¡Fuera!
Centro de Ngonge desde la banda derecha del Espanyol, pero el remate de Edu Expósito en el primer palo se fue a las nubes.
Min 3
Control del Barcelona
Por ahora es el Barcelona el que domina la posesión del cuero con todo el Espanyol defendiendo en su propio campo.
¡Comienza el Barcelona – Espanyol!
Arranca el derbi catalán en el Camp Nou. ¡Sacó de centro el Barça!
¡5 minutos!
Ahora sí que este derbi catalán está a punto de arrancar en la Ciudad Condal. Los jugadores del Barcelona y del Espanyol ya van a saltar al verde del Camp Nou.
La previa
Aprovechamos que ya no queda nada para que comience el derbi catalán de la jornada 31 en el Camp Nou para dejarles la mejor previa del Barcelona – Espanyol.
A qué hora empieza el derbi catalán Barcelona – Espanyol
Recordamos que el horario escogido para el Barcelona – Espanyol es el de las 18:30 horas, por lo que no queda nada para que ruede el balón en el Camp Nou.
Hansi Flick
Por su parte, el técnico culé también analizó la actualidad del Barça en la sala de prensa y sigue dándole vueltas al partido de hace unos días frente al Atlético y a la polémica que rodeó a dicho choque. Las declaraciones de Hansi Flick.
Manolo González
El entrenador del Espanyol ha hablado en la previa de este derbi catalán y ha asegurado que aunque el Real Madrid haya empatado ayer el Barcelona irá con todo a ganar y no pensará en la Champions League. Las palabras de Manolo González.
Julián Álvarez
Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, ha desvelado que tuvo una conversación con Enrique Cerezo sobre el delantero argentino del Atlético, asegurando que Julián Álvarez será culé.
Vitor Roque
Deco, actual director deportivo del Barcelona ha hablado sobre la incorporación de Vitor Roque, dejando claro que se equivocaron en su día.
El árbitro del Barcelona – Espanyol
El CTA escogió a Hernández Hernández como el árbitro del derbi catalán. El colegiado canario ha sido escogido para ir al Mundial 2026 del próximo verano.
Alineación del Espanyol
Y ya conocemos también a los escogidos por Manolo González para intentar asaltar el Camp Nou: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Ngonge, Kike García.
Dónde ver por TV el derbi Barcelona – Espanyol
Este derbi catalán Barcelona – Espanyol se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn. En la web de OKDIARIO te vamos a contar gratis y en abierto en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en el Camp Nou.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick para intentar llevarse el derbi catalán. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Espanyol: Joan García, Araújo, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Pedri, Fermín, Eric; Ferran Torres, Lamine Yamal.
Joan García
Uno de los nombres propios de este derbi es, sin duda, el de Joan García, que vuelve a enfrentarse al Espanyol. Este será el segundo derbi del guardameta catalán.
Todo listo en el Camp Nou
Y ya está todo preparado en el feudo azulgrana para que arranque este derbi catalán de la jornada 31 de la Liga. En nada conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Espanyol y veremos si Hansi Flick rota.
Min 50
¡Fuera de juego!
Ocasión clarísima para Kike García, que mandó el balón al palo, pero estaba en clara posición de fuera de juego y la jugada se detuvo.