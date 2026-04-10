Gaspart revela una conversación con Cerezo en el Camp Nou sobre Julián Álvarez: «Será nuestro…»

Joan Gaspart ha revelado en las últimas horas una conversación privada que tuvo con Enrique Cerezo en el palco del Camp Nou tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona (0-2) en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El ex presidente azulgrana le indicó al mandatario rojiblanco que Julián Álvarez será culé.

Julián Álvarez fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou contra el Barcelona en la ida de los cuartos de la Champions. Un golazo suyo de falta directa por toda la escuadra justo antes del descanso tras la roja a Cubarsí adelantó al equipo colchonero. El delantero argentino hizo un partidazo y encandiló al aficionado culé.

Cada vez queda más claro que el Barcelona tiene un interés real en hacerse con los servicios de Julián Álvarez en un futuro cercano. El último en manifestarlo ha sido Joan Gaspart, histórico ex presidente de la entidad catalana. Ha revelado en el programa ‘Solo para culés’ una conversación con Enrique Cerezo en el palco del Camp Nou.

«Bueno, habéis disfrutado de un jugador que será nuestro», le dijo Joan Gaspart a Enrique Cerezo durante una charla privada tras el duelo de Champions en el palco del Camp Nou. Dejó muy claro de esta manera el ex presidente azulgrana que el club culé quiere al argentino a toda costa.

Gaspart sobre la figura de Julián Álvarez

«Del árbitro no hablamos. Lo único que yo les hablé en inglés porque así ya les voy acostumbrando para cuando hable con sus propietarios», añadió Gaspart desvelando que el Barcelona hará todo lo posible por fichar a Julián Álvarez.

El delantero argentino mostró su potencial ante el Barcelona en Champions con un golazo de falta increíble. Pero para Joan Gaspart no es un jugador que cueste 100 millones de euros: «Me hago a la idea de lo que voy a negociar y, en cuanto a ‘cash’… no más de 40 o 50 millones de euros y el resto con un jugador del Barça. ¿A palo 100 millones de euros? No lo va a conseguir, por encima de mi cadáver. No lo voy a permitir porque no es un jugador de 100 millones».

Cerezo no cede con Julián Álvarez

«¿Tú puedes asegurar que vas a estar vivo de aquí a final de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años, pues dime qué puede pasar. Tú piensa que yo soy Dios y hasta que no le diga que se marche, no se puede ir. Sois vosotros los que no cerráis las puertas. Te lo explico. Tiene contrato con el Atlético de Madrid», señaló horas antes, en la previa del partido, Enrique Cerezo sobre la figura de Julián Álvarez.