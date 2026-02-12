Gaspart: «¿Pagos a Negreira? Desconocía los 1.000 contratos que firmaba el Barça al mes»

Joan Gaspart quiso eludir cualquier responsabilidad sobre los acuerdos que se alcanzaron para que José María Enríquez Negreira empezase a ser un ‘asalariado’ del Barcelona durante 17 años. El presidente azulgrana aseguró ante la juez Alejandra Gil que él no tuvo nada que ver en los pactos que sellaron para que el ex número dos de los árbitros facturase al club 135.228 euros durante sus tres años de mandato.

De hecho, no existe un contrato físico o al menos no se ha encontrado el documento del acuerdo que tenían la entidad culé y la empresa de Dasnil 95, propiedad de Negreira.»El Barça tenía 300 personas en diversos departamentos y no sabría decirle quien velaba por todos los contratos. Lo que sí se es que todos los contratos que eran de cantidades importantes y era de jugadores me lo consultaban a mí. Yo me encargaba de las cantidades importantes, de los traspasos y los fichajes, pero no es el caso (el contrato de Negreira)», indicó.

«Yo tenía total desconocimiento de esos contratos porque entraban 1.000 al mes y no me ocupé nunca. Yo sólo era el responsable deportivo. Me ocupaba de fichajes y traspasos. Las cifras importantes eran cosa mía y las otras eran cosa de los empleados», replicó.

Gaspart, de hecho, defendió a capa y espada su presidencia y la de sus sucesores quitando todo rastro de sospecha de que se produjesen ilegalidades. «¿Puede precisar quién era el responsable de los pagos?», le espetó el abogado de la Liga. «Supongo que serían los responsables del departamento de ingresos y gastos, pero ante cualquier irregularidad se hubiese sabido. Cualquier presidente se habría enterado, eso que quede muy claro. El Barça de Núñez, Laporta, Rosell y Bartomeu nunca han cometido una ilegalidad, pongo la mano al fuego», indicó el ex dirigente.

Gaspart naturaliza los acuerdos verbales

El ex presidente fue preguntado por un acuerdo verbal entre el club y Negreira, cosa que Gaspart dejó entrever que podía haber sido cierto aunque fue por las ramas en su respuesta. «¿Contratos verbales? Yo conseguía información de entrenadores extranjeros o jugadores extranjeros a través de ex trabajadores y les mandaba un jamón por Navidad. Eso es lo máximo. Pero en el mundo del fútbol los acuerdos verbales son cosas normales. Nosotros hicimos todo dentro de la legalidad», aseveró.

El dirigente volvió a recordar que tenía una relación muy cercana con el jefe de Negreira durante 25 años y que nunca hablaron ni de sus servicios ni de su persona. «Jamás me insinuó nada Sánchez Arminio sobre Negreira. Es una pena que se lo podáis preguntar porque ha fallecido. Le tenía sentado a mi derecha durante 20 años y jamás me dijo una palabra. De hecho, a mi me han sancionado y penalizado por decir públicamente que este partido nos lo han robado», zanjó.