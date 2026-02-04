Tebas visita la ciudad deportiva del Barcelona y le cazan de risas con Gaspart y Laporta

Javier Tebas ha acudido a la ciudad deportiva del Barcelona y allí se ha reunido con Joan Laporta y Joan Gaspart. El presidente de la Liga ha acudido junto a una delegación de empresarios de China, con el objetivo de trazar nuevas líneas de negocios, especialmente en el apartado tecnológico. Las tensiones del pasado parecen haber quedado atrás y ahora muestran una sintonía totalmente distinta a la de meses atrás. Contrasta, además, con la beligerancia mostrada por parte tanto de la patronal como del club azulgrana con el Real Madrid.

Pasado el mediodía del miércoles, Tebas llegaba a Barcelona. Lo hacía acompañado de una serie de empresarios chinos con los que la Liga y el Barça buscan trazar nuevos lazos. El mandatario de la Liga ha estrechado sus vínculos en los últimos meses con el gigante asiático, que da en abierto varios partidos de la competición cada jornada y, también, fue partícipe del viaje institucional que realizó Pedro Sánchez al país con varios empresarios españoles.

Ahora, una delegación de empresarios chinos ha acompañado a la patronal a Barcelona para visitar las instalaciones del Barcelona. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, situada en el municipio de San Juan Despí​​​, les han recibido el presidente del Barça y el que fuera presidente allá por los años 2000, Joan Gaspart.

Se les ha visto compartiendo confidencias y una charla de lo más distendida que han cazado las cámaras del diario Sport. Las risas entre ambos ponen de manifiesto la buena sintonía que guardan ahora mismo ambas instituciones. Algo que en un pasado no muy lejano era totalmente imposible pensar, puesto que durante la crisis económica que atravesaba el Barcelona hace un par de años, tuvieron sus más y sus menos, sobre todo por los problemas de los culés para ajustarse al reglamento de la Liga en lo relativo al fair-play financiero.

Cabe recordar que el Barcelona tuvo muchos problemas para poder inscribir a sus jugadores, haciendo maniobras de lo más dudosas pero que, por un motivo o por otro, acabaron recibiendo el visto bueno de la Liga o de organismos superiores como el Consejo Superior de Deportes. Situaciones que iban desde la venta de parte del patrimonio del club a la inscripción de futbolistas gracias a resoluciones partidistas por parte del propio Gobierno de Sánchez.

Laporta y Tebas estrechan lazos

Ahora, esa tensión ha quedado atrás. Javier Tebas y Joan Laporta han estrechado lazos y, este miércoles, se han reunido con el objetivo de buscar nuevas líneas de negocio con varios empresarios chinos. La cumbre ha tenido como anfitrión al Barcelona, donde además ha aparecido también el ex presidente culé Joan Gaspart.

Será uno de los últimos actos de Laporta en este tercer mandato que cumple al frente del Barça, puesto que ante la inminente convocatoria de elecciones, presentará su dimisión el próximo lunes y pasará a ser presidente en funciones a la espera de unos comicios donde aspira a la reelección. Estos tendrán lugar el 15 de marzo y, en ellos, el actual dirigente parte como gran favorito para ser el ganador, con Víctor Font como principal rival.