El Barcelona está a dos pasos de la final de la Copa del Rey sin medirse a ningún Primera

El Barcelona busca esta temporada su Copa del Rey número 33, la que sería la segunda consecutiva con Hansi Flick al frente del equipo. El conjunto azulgrana ya está en semifinales del torneo del KO y no se ha enfrentado todavía a ningún rival de Primera División. Su camino ha sido Guadalajara, Racing de Santander y Albacete. La siguiente ronda será a doble partido con un rival más exigente, pero sin el Real Madrid vivo en la competición es el máximo favorito a levantar el trofeo.

El Barcelona ganó la Copa del Rey el curso pasado, la número 32 de su historia, tras superar al Real Madrid (3-2) en Sevilla después de una final épica. Llevaba tres años sin pisar la final de un torneo fetiche para la entidad catalana y ahora puede enlazar dos finales seguidas. Lo tiene muy cerca.

Está a dos pasos de la final de la Copa del Rey el Barcelona. Sería la segunda de Hansi Flick en dos años al frente del primer equipo culé. Se ha tomado en serio el torneo el conjunto blaugrana, pero la realidad es que el camino hasta semifinales ha sido mucho más sencillo de lo que nadie hubiese imaginado.

El camino del Barcelona en la Copa del Rey

«Sencillo» en cuanto a nombres, porque en el verde el Barcelona sufrió más de lo esperado. Guadalajara, de Primera Federación, fue la primera víctima del equipo culé. Luego llegó el Racing de Santander, líder de Segunda. 0-2 ganaron los de Flick. Y el último en cuartos, otro Segunda como el Albacete, con un 1-2 donde los manchegos tuvieron el empate en el descuento.

No ha sido un camino de rosas dentro del terreno de juego, pero sí un camino sencillo hasta semifinales de la Copa del Rey sin jugar ante ningún Primera. Ahora tiene dos pasos a doble partido con uno de ellos en el Camp Nou para poder llegar a la gran final. Es el gran favorito para conquistar el trofeo tras la eliminación del Real Madrid.

El cuadro azulgrana conocerá a su rival de semifinales de Copa del Rey el próximo viernes a la 13:00 tras el sorteo. Puede salir del ganador del Real Sociedad-Alavés, del Valencia-Athletic o del Betis-Atlético de Madrid.