Simeone cierra filas con Alemany: «Todos estamos en la misma línea»

El calendario apenas acaba de estrenar la hoja de febrero cuando el Atlético ya se juega media temporada. Literalmente. Caminan los rojiblancos sin paracaídas por el desfiladero. Jugando a nada y jugándose todo. Este jueves se miden al Betis en La Cartuja con el billete a semifinales de Copa del Rey en juego. Ello tras cerrar un mercado invernal de fichajes que se ha sellado con tres llegadas, cuatro salidas y muchos rumores.

Se fueron Carlos Martín, Galán, Raspadori y Gallagher y aterrizaron Mendoza, Vargas y Lookman. «Llegaron tres jugadores importantes, los vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para acabar la temporada de la mejor manera. Lookman nos va a dar mucho. Se nota su fortaleza física, velocidad, potencia y su cambio de ritmo en los metros finales», explicó Simeone.

Las nuevas incorporaciones suelen necesitar un periodo de adaptación, la conocida como mili cholista. Por ahí pasarán Vargas, Lookman y Mendoza. «Es trabajo para el entrenador. Chicos que vienen evolucionando. Está claro que para llegar al Atlético tienen condiciones. Esperemos poder ayudarlos para que sean mejores y que todo ese proceso que normalmente puede aparecer sea el menor tiempo posible. Porque está claro que los vamos a necesitar y los dos pese a ser internos nos van a ayudar, seguro», comentó Simeone.

El mercado de fichajes ha dejado una gran cantidad de rumores sobre la hipotética tensa relación entre Mateu Alemany y el propio Cholo Simeone. «Es normal que cuando está el mercado siempre hay sensación de distintos pensamientos y forma de ver. Están al tanto para generar polémicas que se puedan percibir, pero aquí estamos todos en una misma línea, que es buscar lo mejor para el Atlético de Madrid y todos desde el lugar que tenemos buscamos lo mejor para el Atlético. No hay otra versión más importante, todos queremos lo mejor», aseguró el técnico argentino.

El Atlético se enfrenta al Betis, el equipo ante el que firmó su mejor partido como visitante de la temporada. «Fue un buen partido. Uno imagina en el análisis y la charla con los futbolistas una idea y después puedes pensar en quitarle la pelota y que no te dejen, atacar al contragolpe y que ellos se cierren y todo es una imaginación. Hay que estar preparados en los distintos planes que puedan aparecer, porque el partido va a ser duro y difícil contra un equipo que juega bien al fútbol», finalizó Simeone.