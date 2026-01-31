Simeone tira de ironía: «¿Falta de fichajes? Así eleva mi creatividad como entrenador»

El Atlético se dio de bruces con el Levante con un juego plano e insulso, como un pan sin sal. Así es difícil cumplir con la condición que puso Simeone. «Para cambiar los pitos de la afición hay que salir campeón». Su equipo se desangra sin contundencia y se descuelga -más todavía en Liga- tras un partido plano e insulso (0-0) ante el Levante que saca a relucir varias carencias rojiblancas. Se queda a siete del Barcelona y seis del Real Madrid, aunque ambos con un partido menos.

«El equipo volvió a hacer un buen partido en el primer tiempo, tuvimos control del juego, pudimos haber hecho un gol, ellos defendieron ordenados, con trabajo y necesidad. Nosotros en la búsqueda de romper, no se pudo. En el segundo tiempo apareció el desgaste de estos últimos partidos cada tres días, es lógico. Ya no fue igual que el primero, fue más dividido, con alguna situación de ellos, pero sin claridad por parte de ninguno», expresó Simeone.

El Cholo pierde a Sorloth, trasladado al hospital por un choque en la cabeza con Moreno, y a Barrios que se marchó sustituido por lesión. Todo ello sucede en tiempo y forma con la acción del Atlético en el mercado de fichajes invernal, donde acumula cuatro salidas y ninguna entrada. «¿La falta de fichajes? Eleva la creatividad, el trabajo del entrenador. Como entrenador es bueno que te exijan para mejorar y esto me hace mejorar», comentó Simeone.

El Cholo dejó una imagen que habla por sí sola. Sentado en el banquillo, con la mirada perdida y gestos de frustración. Todavía quedaba toda la segunda mitad por disputarse. «Pensaba en el partido, qué cambios hacer, movimientos… Lo normal en un entrenador que evalúa lo que tiene por delante y que piensa qué hacer. Nos faltó juego, el que tuvimos en el primero no fue el de segundo y por eso tuvimos menos posibilidades», dijo Simeone.