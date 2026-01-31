Levante-Atlético de Madrid: en busca de la redención en un campo maldito

Tras el tropiezo en Champions ante el Bodo Glimt, que les obliga a jugar una ronda extra ante el Brujas, el Atlético de Madrid regresa a la Liga, donde no tiene margen de error si todavía cree en el título. Y juega en uno de los estadios malditos de la época Simeone, el Ciudad de Valencia, casa de un Levante en descenso que siempre le ha puesto las cosas muy difíciles a los rojiblancos.

Las estadísticas son las que son o también están para romperlas. Con Simeone, sólo tres victorias del Atlético de Madrid en once visitas al estadio levantinista. La última, eso sí, fue para ganar por 0-2 en Copa, pero el Ciudad de Valencia siempre ha sido un dolor de muelas para un Atlético al que no le vale ya tropezar más a domicilio en Liga.

Así, el Atlético, a ocho puntos del Barcelona (y a siete del Real Madrid), se enfrenta a un Levante mejorado con Luis Castro en el banquillo, pero todavía en descenso. Sin descanso -sólo pasarán 67 horas entre el encuentro ante el Bodo y este en Valencia-, los de Simeone no pueden fallar más.

El Atlético se aferra a un Sorloth en buena racha (cinco goles en siete encuentros) ante las bajas de Giuliano Simeone y Griezmann y, sobre todo, a la espera de que Julián Álvarez renazca en algún momento. Para ganar en un campo difícil como el Ciudad, se necesita la mejor versión ofensiva, pero también defensiva, donde el Atlético sufre en exceso. Aprovechar las ocasiones es básico y más tras la enorme decepción ante el Bodo, provocada por un sinfín de ocasiones erradas.

A falta todavía de fichajes, Simeone tiene 20 efectivos en la primera plantilla y se aferra Nico González y Álex Baena, por la izquierda y la derecha, en los extremos, con la duda en el centro del campo entre Koke y Johnny Cardoso. Seguro estará Pablo Barrios, cambiado cuando mejor estaba en el duelo de Champions. De los tres de arriba, el Atlético es el primero que juega, por lo que si gana se colocará a cinco del Barcelona, presionándole. Soñar, todavía, es gratis.

Un Levante crecido y confiado

Enfrente un Levante mejorado, confiado en que la salvación es posible. Lleva dos victorias en los últimos cuatro encuentros (la última ante el Elche, también en el Ciudad), a cinco puntos de la salvación, pero con la sensación de que es muy posible pelear por estar otro año más en Primera.

Con el cambio en el banquillo, ahora con Luis Castro, el Levante ha mejorado: siete puntos de doce posibles es el balance del preparador portugués en el banquillo valenciano. Para este encuentro no podrá contar con los lesionados Brugué, Víctor García y Pampín y tampoco estará disponible Elgezabal, que se acaba de incorporar a los entrenamientos con el resto de compañeros tras operarse la rodilla derecha a principios de diciembre de 2025.

Sí podría Castro repetir prácticamente el once que venció al Elche en la última jornada, aunque Tunde, tras perderse ese encuentro por una gastroenteritis, o Paco Cortés podrían entrar en la alineación en detrimento de Losada, que se retiró de ese encuentro al descanso por unas molestias.

Alineaciones probables de Levante y Atlético de Madrid