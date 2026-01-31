Sorloth, trasladado al hospital tras abandonar el partido en camilla por un brutal choque en la cabeza

El partido en el Ciutat de Valencia caminaba a caballo entre la igualdad y el bombardeo -tan caudaloso como eficaz- del Atlético al área del Levante cuando se contuvo la respiración. Un centro del conjunto granota desembocó en un brutal choque de trenes entre Matías Moreno y Sorloth, que se empleaba en defensa. Ambos quedaron tendidos sobre el terreno de juego con el ariete rojiblanco como peor parado al ser trasladado al hospital.

Las asistencias médicas entraron de inmediato para tratar a ambos jugadores, que seguían tendidos sobre el pasto. Sorloth apenas articuló movimiento alguno y se marchó en camilla tras ser inmovilizado. Simeone movió el banquillo para dar entrada a Julián Álvarez en su lugar. Matías Moreno, el otro damnificado, se atavió con un gorro y probó sensaciones, pero a los pocos minutos también fue sustituido. Por Manu Sánchez en su caso.

Fueron momentos tensos. El propio Simeone no entendía la situación. Los jugadores del Atlético le indicaron que debía cambiar a Sorloth y el Cholo preguntó insistentemente si el cambio era para uno o dos jugadores rojiblancos. Su duda se basa en que Le Normand también quedó dolido en primera instancia. «El alto», le dijeron sus jugadores para que identificara con facilidad.

«Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas», informó el Atlético en sus redes sociales. El jugador del Levante, por su parte, no ha necesitado tal logística. Se ha quedado en el vestuario bajo la observación de los servicios médicos del club granota.

La peor parte se la llevó un Sorloth que ha sido el estandarte goleador del Atlético en lo que va de 2026. Ha marcado cinco de los nueve goles totales de los rojiblancos en lo que va de año y se ha erigido como el delantero más en forma para Simeone, por delante de un Julián Álvarez negado de cara a portería. El argentino ya suma tres meses sin anotar un gol en Liga.