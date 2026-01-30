Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Levante - Atlético de Madrid de la Liga El Levante - Atlético de Madrid es de la jornada 22 de la Liga y se jugará en el Ciutat de Valencia El Atlético necesita lograr la victoria para levantarse tras el tropiezo sufrido en la Champions League

El Atlético de Madrid se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia en un choque que no será nada fácil para los del Cholo Simeone, ya que el cuadro granota no se le suele dar nada bien al conjunto colchonero. Es por ello que se espera un partidazo esta jornada 22 de la Liga en el que puede haber de todo, desde goles hasta polémicas. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en este choque.

Horario del Levante – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante en el partido que corresponde a la jornada 22 de la Liga. El cuadro que dirige el Cholo Simeone necesita llevarse el triunfo sí o sí para intentar esperar algún error del Barcelona o del Real Madrid, pero también para levantarse tras la dura derrota que sufrieron ante el Bodo/Glimt en la Champions League entre semana. Por su parte, los de Orriols son los penúltimos en la clasificación y tratarán de dar la sorpresa.

A qué hora es el partido de la Liga Levante – Atlético de Madrid

La Liga ha programado este apasionante Levante – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 22 del campeonato liguero nacional para este sábado 31 de enero. El organismo que controla el fútbol español ha fijado este choque entre granotas y colchoneros en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Ciutat de Valencia.

Dónde y cómo ver gratis el Levante vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que consiguieron hacerse con los derechos televisivos para poder ofrecer en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional español. Este Levante – Atlético de Madrid de la jornada 22 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que todos aquellos que quieran disfrutar de todo lo que ocurra en el Ciutat de Valencia tendrán que tener contratado este operador, ya que no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del conjunto granota, del cuadro colchonero y los amantes del fútbol nacional también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Levante – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 22 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero todos los clientes también podrán acceder a la página web de este medio para ver todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia con un ordenador de forma sencilla y fácil.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partido de la jornada 22 de la Liga que se jugará en el Ciutat de Valencia. Una vez suene el pitido final en Orriols publicaremos la crónica del Levante – Atlético de Madrid y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se puedan producir en en el campo de los granotas.

Dónde escuchar por radio en directo el Levante – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos clubes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 22 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Ciutat de Valencia este sábado para contar todo lo que suceda en este frenético Levante – Atlético de Madrid que tenemos por delante.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Levante – Atlético de Madrid

El Ciutat de Valencia, que se encuentra en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se jugará este emocionante Levante – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 22 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1969 y tiene capacidad para recibir a algo menos de 26.500 aficionados, por lo que este sábado se espera un gran ambientazo en Orriols, ya que la hinchada granota espera poder darle un empujón a sus futbolistas para que den la sorpresa frente al equipo colchonero.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Víctor García Verdura para que dirija la contienda Levante – Atlético de Madrid de la jornada 22 de la Liga. A los mandos del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que sobre él cae la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que analice la jugada en cuestión en el monitor que estará instalado en la banda del Ciutat de Valencia.