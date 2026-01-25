Simeone: «Julián Álvarez no marcó, pero hizo un partido fantástico»

Sorloth calentó al Atlético del frío contra el Mallorca. El noruego, que es el delantero más en forma de los rojiblancos, derribó el muro de un martillazo. La distancia de los colchoneros con la cabeza liguera se queda en siete puntos con el Real Madrid y cinco del Barcelona, aunque los azulgranas con un partido menos. Triunfo que sube a los de Simeone al tren, si es que todavía queda alguno rezagado que pase por la estación. Uno al que también busca subirse Julián Álvarez, negado de cara a gol.

Simeone se liberó con el segundo gol de su equipo, el anotado en propia por David López. «Era un momento importante del partido. El equipo propuso atacar y tener situaciones de gol en todo momento, pero había una ventaja corta. Ese gol después e haber hecho los cambios y una buena jugada nos daba un paso importante para ganar un partido que no fue simple. El Mallorca fue competitivo. Nos llevamos un resultado bueno con gran juego colectivo», aseguró Simeone.

De vacío se volvió a ir Julián Álvarez, negado de cara a gol en Liga desde hace casi tres meses. «Todos los futbolistas pasan por este tipo de rachas. De aquí en adelante puede marcar muchos goles. Tiene que tener la tranquilidad e saber que es un futbolista diferencial. Lo necesitamos al 100% para llegar a pelear por un lugar importante a final de temporada. Hoy hizo un partido fantástico, sin gol, pero fantástico», aseguró Simeone.

Un Cholo que no ve la plantilla cerrada en llegado el ocaso del mercado invernal. por el momento se han ido cuatro jugadores y no ha llegado ninguno. «Seguramente buscaremos los jugadores que el equipo necesita porque los necesita. No tengo nada que comentar acá. Con Mateu Alemany hablamos todos los días, en constantes conversaciones y está clarísimo los futbolistas que necesitamos», detalló Simeone.

El Atlético esta vez sí mostró contundencia. Maniató en su área al Mallorca, que sólo dejó un disparo a puerta y materializó cuando tuvo. «Es parte del juego, hay veces que le queda la pelota a Sorloth en la pierna izquierda para empujarla, en la primera parte hubo una jugada con varias opciones y hay momentos y partidos que no son todos iguales y ojalá aparezcan más de los momentos de hoy, porque es lo que cuenta en el juego», finalizó Simeone.