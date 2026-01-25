Arrasate, contra su némesis: 15 partidos contra Simeone, 13 derrotas

Arrasate se enfrenta hoy a su némesis: 15 partidos ha jugado contra Simeone, dirigiendo a Osasuna y al Mallorca, y el saldo es de una victoria, un empate y 13 derrotas. Es, de largo, el entrenador rival que peor se le da, aunque queda un clavo ardiendo al que agarrarse, y es que el último partido entre ambos, en la primera vuelta en Son Moix, acabó con empate a uno, un resultado que sin duda firmaría sin pensarlo el técnico bermellón, que planea volver este mediodía al sistema de tres centrales.

«Al final lo cierto es que el Atlético es un gran equipo y Simeone un gran entrenador, pero firmaría jugar contra él todos los años porque esa sería una muy buena señal», dijo ayer Jagoba en la sala de prensa de Son Moix, en la que recordó la espectacular victoria 1-4 que logró con Osasuna hace dos años en el Metropolitano.

«En casa son muy fiables, así que si queremos puntuar necesitamos acudir a nuestra mejor versión», dejó claro el técnico, que admitió que «estamos haciendo goles, pero atrás concedemos demasiado. Es algo que tenemos que mejorar y es lo que hemos estado trabajando durante la semana». Arrasate podría alinear este mediodía en el centro de la defensa a Valjent, Raíllo y David López, prescindiendo arriba de un jugador y dejando el ataque en manos de Virgili y de Muriqi.

«Tenemos que barajar el caso de Raíllo y el riesgo de que pueda acarrear una lesión mayor. Es algo que decidiremos a última hora», dijo sobre el estado físico del defensor cordobés, que la gran duda del partido.

Arrasate, por último, explicó en la rueda de prensa que espera que el equipo «se refuerce, y no se debilite» en los últimos días del mercado de enero, haciéndose eco y mostrando su preocupación por los rumores que han vinculado a Kumbulla, Muriqi y Omar Mascarell con otros clubes, aunque la idea del Mallorca es que no salga ninguno de ellos.