El Atlético no sale del pozo

Una imagen vale más que mil palabras. Bien entrada la segunda parte, el Atlético buscaba la victoria con más caos que orden. Julián Álvarez era quién centraba y Ruggeri quien trataba de rematar. La casa por el tejado. Así es difícil cumplir con la condición que puso Simeone. «Para cambiar los pitos de la afición hay que salir campeón». Su equipo se desangra sin contundencia y se descuelga -más todavía en Liga- tras un partido plano (0-0) ante el Levante que saca a relucir varias carencias rojiblancas. Se queda a siete del Barcelona y seis del Real Madrid, aunque ambos con un partido menos. Julián Álvarez fue suplente y volvió a pasar de puntillas en un partido que no pudo completar Sorloth, trasladado al hospital por una choque en la cabeza con Moreno.

Sin contundencia no se va muy lejos. Al Atlético le alcanzó para sacar un exiguo punto ante un Levante que camina falto de oxígeno en esta Liga y con entrenador nuevo desde apenas un mes y medio. En ese río revuelto no pescó el Atlético, apenas tuvo cebo. Ni al inicio ni al final. Se volvió a ver a un equipo que no domina los partidos y mucho menos las áreas. Tiembla en la propia y se da de bruces en la rival. Le costó a los de Simeone crear ocasiones, apenas dos cabezazos, uno de Nico y otro de Julián Álvarez. Oblak incluso evitó que el drama fuese mayor al sacar un cabezazo de Dela. El Atlético sigue con la casa sin barrer.