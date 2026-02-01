El Atlético hace oficial el fichaje de Lookman: Simeone ya tiene nuevo delantero

Fin a uno de los culebrones del mercado invernal de fichajes. El Atlético de Madrid hace oficial, el penúltimo día del mercado, la llegada de Ademola Lookman al conjunto rojiblanco a la espera de superar el reconocimiento médico. Nueva pieza para el ataque de Simeone que deja la Atalanta después de tres grandes cursos. El próximo lunes se someterá a pruebas médicas para ponerse a las órdenes del Cholo de cara a la preparación de los cuartos de final de Copa contra el Betis.

Una sinergia más de las buenas relaciones entre Atalanta y Atlético. Llegaron Musso y Ruggeri y se marchó Raspadori. Lookman responde a un perfil vertical y regateador, algo de lo que carece este Atlético. Le gusta caer a banda y puede actuar como segundo delantero por detrás del punto. Este curso ha gozado de poco protagonismo, aunque los anteriores se convirtió en estandarte de la Atalanta. 20 goles y siete asistencias el curso pasado y 17 tantos más diez goles la campaña anterior.

Lookman llega al Atlético traspasado por 35 millones de euros fijos y cinco en variables. Una cantidad cercana a los 42 millones de euros que dejó Gallagher en caja al marcharse hace unas semanas al Tottenham. Alemany trabaja también para incorporar un centrocampista en el último día de mercado. La de Lookman es la primera incorporación rojiblanca en un mercado invernal en el que se deshicieron de El nigeriano se convierte en futbolista rojiblanco a cambio de 35 millones de euros fijos y cinco variables, el mencionado Gallagher, Raspadori y Galán.

Los fichajes han traído de cabeza en el seno de la entidad rojiblanca. Alemany abogaba por fichajes de calidad y Simeone por jugadores de rendimiento inmediato. Cada declaración pública del uno dejaba un mensaje para el otro. El último intercambio de pareceres fue tras el partido de los rojiblancos contra el Levante, cuando el Cholo tiró de ironía. «¿Falta de fichajes? Así eleva mi creatividad como entrenador», expresó. Ya tiene nuevo delantero, ya tiene a Lookman.

Comunicado del Atlético por le fichaje de Lookman

El Atlético de Madrid y la Atalanta han acordado el traspaso del internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman, que se encuentra ya en Madrid. El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato.