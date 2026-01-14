Confirmado lo que era un secreto a voces. Conor Gallagher deja de ser jugador del Atlético y se marcha traspasado al Tottenham por una cantidad cercana a los 40 millones de euros. El inglés se marcha tras disputar 77 partidos en los que ha marcado siete goles y repartidos sendas asistencias. Ese es el balance del breve y tímido paso del jugador por el Metropolitano, donde tenía contrato hasta 2029. Es la tercera salida rojiblanco en lo que va de mercado invernal tras las de Carlos Martín y Galán.

La salida de Gallagher era inminente. No entró en la convocatoria del Atlético para el partido de Copa del Rey contra el Deportivo y viajó a Londres, con el permiso del club, para cerrar su fichaje por el Tottenham. El inglés estaba cómodo en Madrid y en las entrañas del Metropolitano existía el mismo sentimiento. Sin embargo, pese a tener protagonismo en cada partido, no se ha terminado de hacer con la titularidad y busca continuidad para acudir al Mundial con Inglaterra.

Comunicado del Atlético sobre Gallagher

El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense. De esta manera, el centrocampista inglés vuelve a su país para comenzar un nuevo desafío tras haber defendido nuestros colores durante una temporada y media.

Gallagher llegó a nuestro club en verano de 2024 procedente del Chelsea y, desde entonces, ha disputado 77 partidos con la rojiblanca, marcando siete goles y repartiendo siete asistencias. Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales.