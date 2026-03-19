Este es el motivo por el que el Atlético jugará la vuelta en casa ante el Barcelona en los cuartos de Champions

El cruce de cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ya está definido, pero no sin cierta incertidumbre entre los aficionados por dónde será la ida y la vuelta de esta eliminatoria. A pesar de que el Barça firmó una fase de liguilla más sólida, mejor clasificado, será el Atlético el que dispute el encuentro de vuelta como local en el Metropolitano. La explicación no está en el rendimiento directo de ambos equipos, sino en una normativa específica introducida recientemente por la UEFA.

El enfrentamiento directo entre ambos, el cual garantiza la presencia de un club español en semifinales pase lo que pase, contará con el Camp Nou como escenario de la ida, entre el 7 y el 8 de abril. Así, la resolución de la eliminatoria tendrá lugar en el estadio Metropolitano la semana siguiente, un factor que históricamente ha resultado determinante en este tipo de duelos, ya entre los ocho mejores de Europa.

El motivo principal de esta situación radica en el actual reglamento de la competición. Con el nuevo formato de la Champions League, la UEFA establece que el equipo que elimina a un rival mejor clasificado en la fase de liga hereda automáticamente su posición en el cuadro. Este detalle, aparentemente técnico, tiene consecuencias directas en aspectos clave como el orden de los partidos en las eliminatorias, con Barça como primer damnificado.

En este caso, el Atlético de Madrid partía con desventaja inicial, superando el play off, yendo por el camino largo hasta octavos. Finalizó la fase de liga en la decimocuarta posición, muy por detrás del Barcelona, que terminó quinto y accedió directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar una ronda previa. Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone logró eliminar al Tottenham, que había concluido en cuarta posición, por delante de los culés.

Con el nuevo reglamento, ese resultado altera el escenario por completo. Al superar al cuarto clasificado, el Atlético hace suya esa condición, logrando ese puesto en el orden jerárquico de la competición. De este modo, pasa a situarse por delante del Barcelona en términos reglamentarios, lo que le otorga el derecho a disputar la vuelta como local.

Para el equipo de Hansi Flick, esta circunstancia supone una desventaja evidente. A pesar de su mejor desempeño en la fase inicial del torneo, el conjunto azulgrana se ve relegado en el orden de prioridades debido a esta normativa. El hecho de haber evitado el playoff previo y haber accedido directamente a octavos no le garantiza ahora ningún beneficio en la siguiente ronda, al menos contra los colchoneros.

El Barcelona eliminó al Newcastle en su cruce, un rival que había finalizado en una posición inferior, duodécimo, por lo que no obtiene ninguna bonificación al respecto. Esta diferencia respecto al recorrido del Atlético explica por qué los rojiblancos parten con ventaja en el factor campo.

El partido de vuelta se disputará en el Metropolitano, un escenario que ha sido determinante en anteriores enfrentamientos europeos entre ambos equipos. No es la primera vez que el Atlético y el Barcelona se cruzan en la Champions League en esta fase, y en los precedentes el desenlace siempre se decidió en territorio colchonero con resultado favorable para los madrileños.

En la temporada 2013-14, tras el empate en la ida, un gol de Koke en el entonces Vicente Calderón certificó el pase del Atlético. Dos años más tarde, en la campaña 2015-16, el equipo rojiblanco volvió a imponerse tras remontar en casa con un doblete de Antoine Griezmann. En ambos casos, el factor campo resultó determinante.