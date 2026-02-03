El Atlético anima el cierre del mercado de invierno con el fichaje de Rodrigo Mendoza sobre la bocina

Quería fichajes y los ha tenido. El Atlético de Madrid ha respondido a las peticiones de Simeone con hechos, con hasta tres incorporaciones, que habrá que ver si son suficientes para el argentino. Todo en el último día. Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Ademola Lookman. Es lo más destacable de un mercado de fichajes de invierno muy descafeinado, en el que ha habido poco movimiento y, casi todo lo que ha llegado a España, ha sido en forma de cesión, con Elche, Celta, Alavés y Getafe también activos.

El conjunto rojiblanco confirmaba el fichaje de Mendoza, procedente del Elche, al filo de la medianoche. Su fichaje se cerraba en unos 16 millones de euros, por debajo de la cláusula de 20 millones. Entraba a última hora toda la documentación del joven futbolista español, de 20 años. Firma hasta 2031, lo que supone que estará cinco temporadas y media en el Metropolitano.

Esta operación del Atlético no era la única en el cierre del mercado de fichajes. Se unía al fichaje de Obed Vargas, confirmado horas antes. Lo que era una incógnita era saber si se quedaría en la plantilla o se marcharía cedido, pero finalmente permancerá a las órdenes de Simeone, como también lo hará Lookman, que también firmaba el lunes, pese a anunciarse el acuerdo el domingo.

Mercado de invierno descafeinado

La Liga vuelve a dejar claro en este mercado invernal que su economía no es la mejor de Europa. Los clubes han gastado poco, muy poco. En total, 80 millones de euros, de los que más de 50 pertenecen al conjunto rojiblanco. Ni siquiera a equipos como Rayo Vallecano o Levante les han entrado las prisas a última hora, viendo como se acercan peligrosamente al pozo de la Segunda División. Sí que han hecho los deberes –aunque habrá que ver si da resultado– otros clubes en situación similar como Getafe, Alavés o Elche.

El conjunto ilicitano ha sido el más activo. Además de recibir esos 16 millones por Mendoza, ha cerrado dos llegadas. Vuelven dos ex, como son Tete Morente y Gonzalo Villar. En el capítulo de salidas, Álvaro Núñez se marcha al Celta. Se esperaba un recambio para el lateral que, finalmente, no se ha dado.

Por su parte, el Alavés ha cerrado la llegada del delantero costamarfileño Ibrahim Diabate, procedente del GAIS de Gotemburgo sueco. Viene de marcar 18 goles en Liga y otros dos en Copa. Llega en calidad de cedido a Vitoria, donde también aterriza Koski, del Istra croata y también como cedido. Otro muy activo ha sido el Celta, que comenzaba la tarde con la ruptura de la cesión de Bryan Zaragoza, al que el Bayern mandaba a la Roma, y que después anunciaba las llegadas de Matías Vecino y del citado Núñez.

El Getafe es otro de los que ha traído refuerzos este lunes, aunque queda por ver si le sirve para algo a un Bordalás que empieza a estar muy cansado del ejercicio de supervivencia constante que vive en el Coliseum. Con la llegada a préstamo de Birmancevic, los azulones tienen un nuevo centrocampista. No pudo cerrarse la llegada de Terrats, pero al menos consiguen retener a Milla, que sonó con fuerza para marcharse al Como de Cesc. El que sí que se va, al Anderlecht, es Coba.

El Mallorca, tras ganar al Sevilla en el último partido de la jornada 22, celebrado este lunes en Son Moix, confirmaba la ruptura de la cesión de Cyle Larin con el Feyenoord para marcharse, de nuevo como cedido, al Southampton. Sí que se queda en la plantilla Jan Salas, al que recuperan tras su cesión en el Córdoba. A ultimísima hora anunciaban una llegada: la de Zito Luvumbo, procedente del Cagliari.