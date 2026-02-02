Cierre del mercado de fichajes de invierno en directo: última hora de inscripciones, confirmados y posibles traspasos del Real Madrid y Barcelona en vivo

El mercado de fichajes de invierno se cierra en la noche de este lunes 2 de febrero. La ventana invernal llega a su fin a las 23:59 horas en la Liga EA Sports. Horas antes, se cerrarán los de la Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y Serie A, además de finalizar también en la poderosa Saudi Pro League de Arabia. Los clubes de la Liga y el resto de equipos de las principales ligas europeas buscan reforzarse con fichajes de última hora que apuntalen sus plantillas y les permitan alcanzar sus objetivos al término de la temporada. Sigue toda la actualidad del mercado, con la última hora de los traspasos, cesiones y, sobre todo, sus inscripciones, en directo en OKDIARIO.