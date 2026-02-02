Cierre del mercado de fichajes de invierno en directo: última hora de inscripciones, confirmados y posibles traspasos del Real Madrid y Barcelona en vivo
El mercado de fichajes de invierno se cierra en la noche de este lunes 2 de febrero. La ventana invernal llega a su fin a las 23:59 horas en la Liga EA Sports. Horas antes, se cerrarán los de la Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y Serie A, además de finalizar también en la poderosa Saudi Pro League de Arabia. Los clubes de la Liga y el resto de equipos de las principales ligas europeas buscan reforzarse con fichajes de última hora que apuntalen sus plantillas y les permitan alcanzar sus objetivos al término de la temporada. Sigue toda la actualidad del mercado, con la última hora de los traspasos, cesiones y, sobre todo, sus inscripciones, en directo en OKDIARIO.
Mercado tranquilo en Barcelona y Real Madrid
Las últimas horas del mercado de fichajes no parecen alterar nada los planes del Barcelona y del Real Madrid. En conjunto culé ha realizado una incorporación, pero para su filial. Se trata del uruguayo Patricio Pacífico, que llega de Defensor Sporting en calidad de cedido y con una opción de compra. En Valdebebas, por su parte, lo único destacable es que se ha rechazado la posibilidad de que Fran García se una al Bournemouth de la Premier League.
El Atlético, a por Rodrigo Mendoza
El conjunto rojiblanco apunta a ser uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes en sus últimas horas. Simeone quería fichajes y, tras la llegada de Ademola Lookman, buscan un centrocampista. La primera opción es Rodrigo Mendoza, jugador del Elche, por el que han realizado una oferta de 12 millones de euros y bonus.
¿A qué hora cierra el mercado de fichajes?
El mercado de fichajes de invierno finaliza en apenas unas horas. A las 23:59 horas termina el plazo en España, en la Liga EA Sports, aunque en el resto de ligas europeas el horario al que cierra es otro. En Inglaterra, Italia, Francia y Alemania, la ventana de invernal concluye este 2 de febrero a las 20:00 horas. Dos horas después, a las 22:00 horas, llegará el turno de la liga de Arabia Saudí, mientras que a medianoche bajará el telón en España.
Bryan Zaragoza se va del Celta
El jugador del Bayern de Múnich, cedido en Balaídos hasta el final de la presente temporada, rompe su cesión en el conjunto vigués y se va,también a préstamo, a la Roma. Bryan Zaragoza se marcha, de esta forma, pese a ser un hombre importante en los planes de Giraldez. Ha disputado 19 encuentros de Liga, siendo titular en 13 de ellos.