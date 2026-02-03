Flick no se conforma: «Tenemos que definir mejor»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Carlos Belmonte para analizar la victoria del Barcelona contra el Albacete gracias a los goles de Lamine Yamal y Araujo y el pase a semifinales de la Copa del Rey. El equipo manchego rozó la épica en el tiempo de descuento.

«Ha sido un partido duro, hemos tenido muchas ocasiones. Estoy orgulloso del equipo porque jugamos cada tres días. El equipo siempre está listo, hemos merecido la victoria», comenzó señalando el entrenador alemán.

«Tenemos que mejorar la definición, pero creamos ocasiones. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir trabajando. Araujo tiene que ir paso a paso, tiene que seguir y lo apoyamos», dijo ante los medios de comunicación el entrenador alemán.