Resultado Albacete – FC Barcelona: resumen, goles y última hora del partido de la Copa del Rey hoy

Albacete y Barcelona se miden este martes 3 de febrero por un billete directo para las semifinales de la Copa del Rey. En estos cuartos, disputados en el Carlos Belmonte, el matagigante se enfrenta al campeón. Sigue en directo el Albacete – Barcelona con resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes del inicio, así como la crónica final y las reacciones más destacadas tras el pitido final.
Albacete – Barcelona, en directo online
A qué hora se juega el Albacete vs Barcelona
La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Albacete – Barcelona, de los cuartos de final de la Copa del Rey, para este martes 3 de febrero. El partido se disputará a partir de las 21:00 horas en la península, una hora menos en Canarias.
Dónde ver gratis el Albacete vs Barcelona en directo por TV online y en vivo
RTVE es una de las cadenas que cuenta con derechos para emitir varios encuentros de la Copa del Rey en España. En este caso, el Albacete – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de La 1. De este modo, el partido de cuartos de final se ofrecerá en abierto y de forma gratuita para todos los espectadores. El encuentro también podrá seguirse en directo por streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.
Dónde puedo escuchar por radio en directo el Albacete – Barcelona
Los aficionados que no puedan ver el partido por televisión ni por internet podrán seguir el Albacete – Barcelona en directo por radio. Emisoras como COPE, RAC1, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Carlos Belmonte para narrar todo lo que suceda en este encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey.
En qué estadio se juega el Albacete – Barcelona
El estadio Carlos Belmonte, en Castilla-La Mancha, acogerá este vibrante Albacete – Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. El recinto, inaugurado en 1960 y con un aforo superior a los 17.500 espectadores, presentará un ambiente de gala, con una ciudad volcada en la posibilidad de volver a eliminar a un grande tras dejar fuera al Real Madrid.
Quién es el árbitro del partido Albacete – Barcelona
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José Luis Munuera Montero como árbitro principal del encuentro. En la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez, encargado de supervisar las acciones polémicas y de avisar al colegiado para una posible revisión en el monitor situado en la banda del Carlos Belmonte.
Min 92
¡HA TENIDO EL EMPATE EL ALBACETE!
¡Ha rozado el empate el Albacete! Jugadón del cuadro manchego, la pelota se pasea por el área y queda Jefté para rematar, la pica y es Gerard Martín el que la saca con Joan García vencido.
Min 90
¡Gol anulado al Barça!
Reaccionaba el cuadro culé y el pase de Gerard Martín era impecable, que deja sólo a Ferran Torres para el 1-3 pero era fuera de juego.
Min 87
¡GOOOOOOOOL DEL ALBACETE!
¡Recorta distancias el Albacete! Quiere la épica el Albacete y logra un golazo de cabeza Javi Moreno para poner el 1-2 en el marcador a falta de dos minutos para el tiempo reglamentario y a la espera del descuento.
Min 84
¡Gol anulado al Albacete!
Fue Puertas el que logró filtrar el pase para Jefté y hacia el 1-2 pero no subirá por fuera de juego en el inicio de la jugada.
Min 82
¡Providencial Vallejo!
Ya tenía listo Ferran Torres el disparo para hacer el tercero pero Vallejo aparece como una bala para ir abajo y bloquear el disparo del valenciano. Fue una gran jugada del Barça.
Min 78
Cambio en el Barça
Sale del campo Araujo, tocado, y entra Koundé.
Min 77
Araujo, tocado
Se ha ido al suelo Araujo y parece pedir el cambio aunque sigue jugando. Calienta Koundé.
Min 74
Cambios en el Albacete
Se marchan Capi y Lorenzo y entran Lazo y Fran Gámez.
Min 73
¡La más clara del Albacete!
Otra vez Jefté aparece. Centro al segundo palo donde aparece el delantero y el cabezazo se le va alto incomprensiblemente.
Min 68
¡Otra gran parada de Lizoain!
Pase filtrado perfecto de Lamine y define Ferran a tres metros de Lizoain, buscando el palo largo pero la pierna estirada del meta la manda a córner.
Min 66
Triple cambio de Flick
Mueve el banquillo el Barça. Se van Rashford, Bernal y Lewandowski, y entran Fermín, Ferran y Casadó.
Min 64
¡Evita el tercero Lizoain!
Disparo fortísimo de Dani Olmo que escupe Lizoain a córner.
Min 63
¡La que ha tenido Jefté!
Nada más entrar ya produce Jefté. Buen disparo del delantero que se marcha por poco.
Min 60
Primer cambio en el Albacete
Se retira Meléndez y entra Jefté.
Min 56
¡GOOOOOL DEL BARCELONA!
¡Hace el segundo el Barça! Ronald Araujo se alza por encima de todos en un córner que bota a Rashford y cabecea pleno el central. No pudo evitarlo el meta del Albacete. Se pone 0-2 el cuadro culé.
Min 51
¡La tiene el Albacete!
Qué poquito le ha faltado a Puertas para dar la sorpresa. Le pegó bien pero De Jong estaba en la trayectoria y evita el gol. Córner.
Min 47
¡La que ha tenido el Barça!
¡Providencial Bernabéu! Jugadón de Rashford por la izquierda, que penetra y llega a línea de fondo para ponerla atrás, donde aparece sólo Olmo y éste le pega pero tapona y manda a córner el Albacete.
Min 46
¡Comienza el segundo tiempo!
Vuelve los 22 futbolistas al Carlos Belmonte. Rueda la primera pelota del segundo tiempo en poder del Barcelona. Hubo un cambio de Flick, salió Cancelo y entró Cubarsí.
¡Descanso (0-1)!
Se acaban los primeros 45 minutos en el Carlos Belmonte. El Barcelona vence por la mínima tras el gol de Lamine Yamal, aunque no se lo puso nada fácil el matagigantes. El Albacete está presentando batalla, firme atrás y dando algún susto a la contra.
Min 45
Se añaden 3
Tres minutos más de este primer tiempo. Nos iremos hasta el 48.
Min 43
¡La que tuvo Lewandowski!
Fue Rashford el que pisó área por su perfil izquierdo y puso la pelota calmadita para la entrada de Lewandowski pero éste no llegó por poco.
Min 41
¡Perdonan la expulsión de Cancelo!
Tenía amarilla Cancelo y da un pisotón a su par, Bernabéu, que cae al suelo. El Albacete se come al árbitro pero éste le perdona la segunda cartulina.
Min 39
¡GOOOOOOL DEL BARCELONA!
¡Se adelanta el Barça en el Carlos Belmonte! Lo hizo Lamine. Pierde el Albacete, Rashford para De Jong en la frontal y éste para Lamine que define de primeras y la pone al segundo palo para el 0-1.
Min 36
Pasada la media hora y 0-0
Pues no le está siendo fácil al Barcelona encontrar espacios y generar peligro ante el Albacete.
Min 31
No puede continuar Neva
El tropezón de Lamine lesiona a Neva, al que le dobla el tobillo. Tiene que entrar Vallejo.
Min 29
¡La tiene el Albacete!
Fue Puertas el que tuvo un disparo desde la frontal pero atrapa fácil Joan. Fue tras pérdida de Bernal.
Min 27
Ocasión de Lamine y falta
Lo hizo bien Lamine con varios regates pero acaba resbalando y haciendo daño a Neva en su caída. Calienta Vallejo.
Min 23
Si controla eso Olmo…
Lamine encuentra el espacio para Olmo pero éste no consigue controlar la pelota. Estaba solo…
Min 20
Insiste el Barça
La posesión es plenamente culé, aunque le está costando al cuadro de Flick abrir brecha en el entramado del matagigantes.
Min 16
Amarilla para Cancelo
Era la tercera falta de Cancelo, esta algo fea para contar la contra. Ve la amarilla.
Min 15
Aguanta el Albacete
Muy activo el Barcelona y Lamine Yamal en este arranque. Busca espacios el extremo aunque el Albacete se agarra a todo. Aguantan los locales las acometidas.
Min 9
¡La tiene el Albacete!
Pierde Lamine, que pide la falta y se queda protestando mientras el Albacete arma su primer disparo entre los tres palos. Atrapa fácil Joan García.
Min 7
¡Otra de Rashford!
Encuentra espacios a la contra Dani Olmo, que filtra un pase para el desmarque por dentro de Rashford que falla un disparo bastante claro ya dentro del área.
Min 5
Primer acercamiento serio del Barça
Se estira el Barça y roza el gol. Fue Lamine el que puso un centro hasta el segundo palo donde apareció Rashford para dejar muerta la pelota en línea de gol. No llegó Olmo y despejó el cuadro local.
Min 4
Busca el Albacete
La pelota va a ser del Barça pero el Albacete no se amilana y busca la portería de Joan García. Se asomó el equipo ahora con un centro lateral tras una presión alta fructífera.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. Primera pelota en juego del Albacete-Barcelona.
Suena el himno en el Carlos Belmonte
Se dejan la voz los aficionados del Carlos Belmonte, cantando el himno del Albacete.
¡Recordamos alineaciones
Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Neva; Dani, Pacheco, Meléndez; Capi, Agus Medina y Puertas.
Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, De Jong, Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.
Laporta confirma que dimitirá como presidente del Barcelona el 9 de febrero
Joan Laporta ha confirmado un secreto a voces: su dimisión como presidente del FC Barcelona. El máximo responsable culé anunció este martes en las fuentes oficiales del club la convocatoria de elecciones el próximo lunes 9 de febrero. Una medida que obliga a la actual directiva a retirarse ese mismo día para luego presentarse a la reelección.
¡Salen a calentar los equipos!
Pisan césped los jugadores de ambos equipos para realizar los ejercicios de calentamiento previo a estos cuartos de final de la Copa del Rey.
La alineación del Albacete
Este es la alineación del Albacete esta noche: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Neva; Dani, Pacheco, Meléndez; Capi, Agus Medina y Puertas.
La alineación del Barcelona
Este es la alineación del Barça esta noche: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, De Jong, Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona en el Carlos Belmonte. El matagigantes busca tumbar al campeón. Tras eliminar al Real Madrid, el cuadro manchego busca añadirle algo más de épica a su temporada copera con el otro titán, un Barça con mucha hambre de títulos.
¡Se acaba el sueño del Albacete, el Barça a semifinales!
Vence el Barcelona 1-2 ante el Albacete. El cuadro manchego tiró de épica hasta el final, haciendo honor al apodo de matagigantes que se ha ganado. Lamine puso el 0-1 y más tarde Araujo generó distancias en un marcador que se apretó en la recta final. Javi Moreno hizo el 1-2 y Jefté tuvo el 2-2 en el descuento pero Gerard Martín salvó a los culés. El Barça estará en las semifinales.