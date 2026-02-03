El Albacete rozó el milagro en el descuento: así fueron los últimos minutos de vértigo para el Barcelona

Lo tenía en su mano el Barcelona. Se veía ya en semifinales, con un cómodo 0-2 obra de Lamine Yamal y Ronald Araujo, pero el encuentro se les complicó. El Albacete empezó a soñar en el 87′, con un gol de Javi Moreno y rozó el milagro en el descuento. Tuvieron el empate en las botas de Fran Gámez. Una vaselina sobre Joan García hacía que se cantara ya el 2-2 en el Carlos Belmonte, pero entonces apareció Gerard Martín para sacarla de cabeza bajo palos y cortar las alas del Queso Mecánico. Tras eliminar al Real Madrid, rozaron otra gesta histórica, pero se quedaron a las puertas.

El Barça había llegado con cierta tranquilidad al tramo final del partido. Habían perdonado la sentencia en varias ocasiones. Hasta que apareció la fe del Albacete. Creyeron los de Alberto González, pese a que el conjunto azulgrana no les había dado muchas opciones y, tras un gol anulado a Jefté –héroe ante el Real Madrid– por fuera de juego, llegó la oportunidad que les metió de lleno en la eliminatoria.

Javi Moreno daba alas a las esperanzas manchegas de llegar a semifinales y de completar otra hazaña, tras lo sucedido ante el Real Madrid en la anterior eliminatoria. Su gol les permitía acercarse en el marcador y, con tres minutos más el descuento por delante, se fueron en busca de un empate de locura.

Justo en el 90′ parecía que se apagaban sus opciones, puesto que Ferran Torres marcaba el que era el 1-3. Sin embargo, aparecía el VAR para anularlo por un fuera de juego del delantero valenciano que era de lo más justo, como se podría comprobar después en la imagen del semiautomático.

Entonces llegaba el momento clave del partido. Ahí tuvieron los albaceteños la prórroga. En una jugada iniciada por la izquierda, se palpaba el miedo culé en su área. Antonio Puertas tocaba con Jonathan Gómez, que veía abierto en el segundo palo a Gámez y le cedía el balón. Ante Joan García, el futbolista del Albacete no lo dudaba y la picaba.

Se cantaba el gol ya en el Carlos Belmonte, pero entonces apareció Gerard Martín. Saltaba bajo palos para tocar el balón y desviarlo al larguero. De ahí, el balón salía rebotado y caía en posesión del Barcelona. Los culés terminaban sufriendo ante un rival que ya demostró que no iba a vender barata su piel y, tras eliminar a San Fernando, Leganés, Celta y Real Madrid, caían con honor ante el conjunto culé, que ya está en semifinales de la competición del KO.