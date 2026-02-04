El Barça admite que ha despilfarrado 4 millones en camisetas que nunca usará

El Barça ha admitido y confirmado que encargó cientos de miles de camisetas oficiales sin el logo de Nike hace dos años y que a día de hoy las tiene almacenadas sin poder usarse nunca. Con esta acción, el club azulgrana ha despilfarrado entre cuatro y cinco millones de euros por algo que no va a utilizar jamás. Una gestión que ha causado una gran polémica en torno a la Junta Directiva actual dirigida por Joan Laporta a las puertas de las próximas elecciones, que se celebrarán el 15 de marzo.

Esta situación surrealista nace del tira y afloja que el Barça y Nike llevaron a cabo en el año 2024. El club azulgrana estaba negociando la renovación con la marca americana, que finalmente consiguió tras meses de incertidumbre con una firma hasta el 2038. Todo salió bien. Pero entre medias, el club blaugrana tiró mucho dinero a la basura. Y tampoco es que le sobre.

Mientras la negociación estaba en curso, el Barcelona no se fiaba del todo. Es por ello que encargó unas 300.000 prendas, la mayoría camisetas del primer equipo culé y equipaciones completas de todas sus secciones deportivas (fútbol femenino, baloncesto, hockey, fútbol sala…). Estas camisetas del Barça nunca se han puesto a la venta porque no tienen el logo de Nike. La renovación llegó a buen puerto con la marca americana y se guardaron en un almacén.

El Barça confirma el despilfarro con sus camisetas

Unas camisetas que tuvieron un coste de entre cuatro y cinco millones de euros. Nunca verán la luz y es un dinero que el Barcelona ha tirado a la basura con camisetas que sin el logo de Nike no pueden ser puestas a la venta.

Una noticia desvelada por El País y confirmada por el Barcelona. Este periódico también publicó las declaraciones de Josep Maria Meseguer, responsable de Barça Licensing and Merchandising, confirmando esta historia: «Necesitábamos un plan b por si no había acuerdo para poder empezar la temporada con normalidad. Había que dar cobertura no solo al fútbol, también a baloncesto, vóley, rugby, hockey… Y todo eso tenía un plus de complicación».