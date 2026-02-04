Araujo recupera la sonrisa en el Barcelona

Ronald Araujo ha recuperado la sonrisa con el Barcelona tras unos meses donde lo ha pasado muy mal. Tanto, que tuvo que parar tras su expulsión en Stamford Bridge. Esas semanas de desconexión sin entrenos ni partidos le permitieron recuperarse. En Albacete recuperó su mejor nivel en su primera titularidad desde aquel encuentro en Londres.

Tres meses llevaba Araujo sin jugar un partido entero o prácticamente completo. Desde Vigo a primeros de noviembre. No marcaba un gol desde hace cuatro meses contra el Girona. Pues esas dos cosas las volvió a hacer en Albacete. Jugó 78 minutos, pidió el cambio por cansancio y volvió a marcar.

Podemos decir abiertamente que el Barcelona ha recuperado a Ronald Araujo. Y es mérito del club, pero sobre todo de Hansi Flick. El uruguayo ya lo ha definido como un padre y fue junto a él con quien celebró su tanto. Aceptaron su parón por problemas de salud mental, tuvieron paciencia con él y le han devuelto la sonrisa. El central uruguayo mostró una gran versión defensiva en el Carlos Belmonte e incluso marcó un gol determinante que le dio la clasificación al conjunto culé para semifinales de Copa del Rey.

Araujo ha demostrado que los futbolistas también son personas y que la salud mental en el fútbol de élite también hay que cuidarla como una lesión más. Igual o más importante que una lesión muscular o una rotura de un hueso. El defensa uruguayo se ha recuperado, vuelve a confiar en su juego y el Barça recupera un defensa central, una posición donde necesita efectivos para poder llegar mejor en lo físico al tramo final de temporada.

Araujo vuelve a sonreír

«Es normal que en los últimos minutos se te vengan arriba, pero en líneas generales nos tomamos el partido muy en serio y estamos en semifinales, que es lo importante», señaló el central uruguayo, que subrayó la dificultad de este tipo de eliminatorias.

«La Copa es un poco esto, los partidos no están definidos hasta el final. Creo que hicimos un gran partido, creamos muchas ocasiones y sabíamos que era un equipo que en pelota quieta podía encontrar el gol. Lo encontraron», añadió.

Araujo, autor de uno de los tantos del Barça, también se refirió a su estado personal y a su evolución en los últimos meses. «Creo que estoy muy bien, gracias a Dios, paso a paso. Estamos haciendo un gran trabajo con el club y con el míster, y me voy sintiendo muy bien», explicó, antes de valorar su aportación ofensiva. «Es importante el gol, porque tenemos grandes cabeceadores y también es importante poder hacer esos goles».

El defensa tuvo además palabras de elogio para el técnico azulgrana, Hansi Flick, al que abrazó tras marcar. «Es como un padre para todos nosotros. Todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Conmigo se ha portado espectacular y le tengo mucho cariño», afirmó.

«Ya sí, semifinales. Nos merecíamos esto», concluyó Araujo. «Es importante para el club poder llegar a otra final, a otra Copa, y ganar títulos. El equipo se lo está tomando muy en serio, así que feliz, contento y a seguir», recalcó el central uruguayo.