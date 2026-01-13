Araujo saca la biblia tras reaparecer con el Barça: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados»

Ronald Araujo reapareció con el Barcelona el pasado domingo, en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, y ahora lo ha hecho de forma pública, con un mensaje en el que explica su proceso de recuperación tras sus problemas de salud mental. Y Araujo ha reaparecido cogiendo la Biblia, a la que ha citado en uno de sus capítulos.

«Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso», ha escrito el futbolista uruguayo, citando a la Biblia, en concreto en el versículo 11:28 de Mateo, tal y como escribe el propio Araujo. El jugador del Barcelona, que saltó al campo de forma testimonial en la final de la Supercopa de España, es uno de los capitanes del club azulgrana.

«Aprendí que parar a tiempo es amor propio. Cuidar la mente y el corazón no es rendirse, es confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Detenerme me renovó y me permitió volver con más fuerza», escribió Araujo, que cabe recordar que hizo un viaje espiritual por Israel para recuperar la confianza en el fútbol. El uruguayo tuvo problemas de salud mental. Desde el 25 de noviembre, el uruguayo se ausentó durante más de un mes de los entrenamientos con el Barça por problemas de salud mental. Araujo tuvo que alejarse del fútbol, con el objetivo de recuperarse.

«El proceso no fue fácil, pero volver así es un privilegio. Gracias al club, a mis compañeros y a la afición por el trato, el cariño y el respeto. Regresé levantando este título y qué lindo fue. Seguimos juntos», añadió Araujo en un mensaje que comparte fotos de la Supercopa, entre las que se incluye el manteo que le hicieron sus compañeros y el momento en el que levantó el trofeo.

El futbolista regresó al trabajo con sus compañeros el pasado 29 de diciembre. Sin embargo, Araujo no entró en la lista de convocados para el derbi ante el Espanyol del 3 de enero. El defensor ha continuado ejercitándose con normalidad y estuvo entre los elegidos de Flick para la Supercopa de España. En las semifinales ante el Athletic Club, Araujo no se sentó en el banquillo. Su regreso se produjo en la final contra el Real Madrid, ingresando en el tiempo de descuento en sustitución de Lamine Yamal. Las bajas en el centro de la defensa del FC Barcelona, obligarán a Flick a contar con él de cara a próximos compromisos.