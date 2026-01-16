Sánchez acude al rescate de las audiencias de Tebas: Teledeporte emitirá el partido en abierto de Liga

La Liga de Tebas se verá en abierto en la pública. El Gobierno acude al rescate de las audiencias de la competición y emitirá el partido en abierto de cada jornada en Teledeporte. El encuentro que tenía antes Mediapro y se daba por Gol, fue a parar a DAZN tras la desaparición del canal. Aunque era un partido para el que no hacía falta tener suscripción, sí que había que estar registrado en la plataforma para tener acceso a él. Ahora, se podrá ver en toda España a través de TVE, así como de su plataforma a la carta: RTVE Play.

La emisión de este partido será inminente. Así lo ha confirmado el ente público, este mismo viernes 16 de enero. Será precisamente el día en el que comiencen a ofrecer el partido en abierto, con el Espanyol-Girona que se disputa a las 21:00 horas. Contará con la narración de Juan Carlos Rivero.

En una nota emitida en su web, TVE da a conocer que han llegado a un acuerdo con DAZN para poder ofrecer ese partido que la plataforma se adjudicó de cara a este curso: «La liga de fútbol de Primera División regresa, diez años después, a RTVE. Gracias a un acuerdo con DAZN, la Corporación volverá a emitir la LALIGA EA SPORTS: cada jornada, los aficionados podrán ver en Teledeporte el único partido en abierto».

«La oferta arrancará con el inicio de la segunda vuelta de la competición. Será este viernes, 16 de enero, a las 21:00 horas, con el duelo catalán entre RCD Espanyol-Girona FC», señalan sobre el primer encuentro que se podrá visionar en la televisión pública. De esta manera, buscan reflotar las audiencias de una competición venida a menos temporada tras temporada y que está viendo como se incrementan mes a mes los casos de piratería, lo que ha llevado a Tebas a incrementar su cruzada.

La Liga se verá en Teledeporte

Además, han confirmado ya la emisión de otros dos encuentros, de las siguientes jornadas: «También están ya confirmados los dos siguientes enfrentamientos de las próximas jornadas: Levante UD – Elche CF, correspondiente a la jornada 21; y el RCD Mallorca – Sevilla FC, de la jornada 22».

«Con este acuerdo, RTVE refuerza su compromiso con el deporte en abierto y consolida a Teledeporte como canal temático de referencia, convirtiéndose en la casa de los equipos de LALIGA EA SPORTS que no participen en competiciones europeas», añaden.