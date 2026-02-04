Tebas y su dudoso fair-play aparece como principal obstáculo del Sevilla para fichar a Sergio Ramos

Si Sergio Ramos no ha firmado a estas alturas por el Sevilla, esto es cosa de Javier Tebas y el fair-play que ahoga en la Liga. El conjunto andaluz tiene un severo problema defensivo, algo de lo que dejó constancia el equipo esta pasada jornada ante el Mallorca, goleado en Son Moix y colocándose como el club de toda la Liga que más goles ha encajado en 22 jornadas, con 37 dianas en contra. Las lesiones han dejado en cuadro a Matías Almeyda y en esa rendija se cuela el nombre de Ramos.

Nianzou, Marcao o Azpilicueta están lesionados en las filas andaluzas, la goleada ante el Mallorca ha puesto de manifiesto el problema defensivo que existe y Sergio Ramos, que ya se había ofrecido a volver a la entidad como jugador durante las conversaciones de la compra del club. El camero está libre sin equipo, una fórmula que ya dio sus frutos tiempo atrás, en septiembre de 2023 cuando regresó por una temporada al Sevilla tras otra goleada, ésta ante el Atlético de Madrid.

El mercado está cerrado pero en el Sevilla se han reservado un ficha libre en su plantilla, una ficha que desea cubrir Sergio Ramos. El defensa, a sus 39 años, sigue en forma y entrena por su cuenta, apto por sumar si desde el club le dan luz verde… si pudieran inscribirlo. El principal escollo de Sergio Ramos y el Sevilla para materializar su vuelta lo tienen Tebas y el fair-play de la Liga.

La normativa y el control financiero de la Liga es claro en estos casos. El Sevilla tiene en estos momentos sobrepasado su límite salarial y la patronal impone limitaciones severas a los clubes en esta condición, permitiendo nuevas inscripciones bajo determinadas situaciones, como se ha visto con las incorporaciones del Barça en los últimos años.

Y es que el Sevilla no puede incorporar libre a Sergio Ramos ni siquiera ofreciéndole un contrato con el salario mínimo de Primera División, debido al fair-play financiero de la Liga de Tebas. Y es que aunque éste fuera el gasto real en las arcas andaluzas, el cómputo que aparecería como gasto salarial a ojos de la Liga sería mayor. La única bala que tiene en este sentido el club sevillista es la presentación de un aval, a negociar con la patronal.

Y es que también existe la incertidumbre sobre su fichaje por el simple hecho de que esté activa su intención de compra del club. La legalidad del movimiento es dudosa, ya que cabe recordar que existe una ley instaurada por la RFEF en el momento de compra de Gerard Piqué por el Andorra que prohíbe precisamente que propietarios, a través de sus empresas o negocios, se lucren en este sentido.

Por otro lado, no menos importante, también está el hecho de que Sergio Ramos saliera del Sevilla en su segunda etapa por voluntad propia y pese a que éste contaba con una oferta de renovación encima de la mesa. El central tuvo una etapa complicada, con altos y bajos, y toma la decisión de separar sus caminos pensando que era lo mejor para todos. Y el sevillismo no perdona.