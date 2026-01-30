Muñiz Ruiz se reencuentra con el Barcelona en Liga tras ser goleados en el Pizjuán

Muñiz Ruiz será el árbitro principal del Elche-Barcelona de la jornada 22 de la Liga que se disputa en el Estadio Martínez Valero este sábado a partir de las 21:00 horas. El colegiado del Comité Gallego será el encargado de impartir justicia en este duelo importante en la lucha por el liderato. Muñiz Ruiz pitará un partido del Barça por segunda vez esta temporada.

Los caminos del Barcelona y Muñiz Ruiz se reencuentran este sábado en Elche. El colegiado gallego ya pitó al equipo culé esta misma temporada en el mes de octubre. Y fue una derrota muy dolorosa para los de Hansi Flick, que perdieron por 4-1 en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.

No pasaba un gran momento de juego el Barcelona en aquel mes de octubre y salió goleado ante un Sevilla que ahora es la sombra de aquel partido. Muñiz Ruiz pitó un penalti en el tramo inicial de partido a favor del cuadro hispalense a los 13 minutos de partido que fue muy protestado por el cuadro azulgrana. Pero la realidad que fue un partido sin apenas polémica.

Ahora, Muñiz Ruiz arbitrará el Elche-Barcelona de este sábado. Un colegiado que, por ejemplo, ya pitó al Real Madrid esta temporada en la victoria de los blancos ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Pero el año pasado sí tuvo una gran polémica que le perseguirá siempre. Y fue en el Espanyol-Real Madrid de la temporada pasada después de no expulsar a Carlos Romero por una clara entrada criminal sobre Mbappé que determinó el resultado de aquel encuentro.

Será el noveno partido de Primera División que arbitre Muñiz Ruiz esta temporada en la Liga. El segundo del Barcelona después de pitar una vez al Real Madrid y otra al Atlético de Madrid (en su derrota en San Mamés). Su último encuentro al frente de un partido fue el pasado 10 de enero en la victoria del Villarreal por 3-1 al Deportivo Alavés.