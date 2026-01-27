El CTA abochorna al árbitro Martínez Munuera al tener que recordarle una regla básica en el fútbol

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), en su programa semanal de Tiempo de Revisión, ha sacado los colores a Juan Martínez Munuera, el colegiado que el pasado fin de semana pitó el Barcelona – Real Oviedo. Este árbitro se inventó la norma e incluso hizo algo inaudito: pitar algo que no ve. Y es que señaló que Aaron Escandell, portero del Oviedo, había cogido el balón con la mano fuera del área, algo que en ningún momento sucedió.

Ahora, en este análisis que el CTA hace, recuerdan que evidentemente coger el balón en tu área, si eres el portero, no es mano. «Las reglas del juego dicen que las líneas pertenecen al área que delimita, si el balón está sobre la línea del área se considera dentro», explica la portavoz del CTA. Es algo evidente, algo que sabe todo el mundo, pero algo que tienen que aclarar por la surrealista decisión de Martínez Munuera.

En la explicación de esa jugada señalada por Martínez Munuera, el CTA explica que «en un balón en largo el guardameta del Oviedo bloca el balón con las manos al límite del área. El árbitro interpreta que el portero coge el balón dentro del área y por la inercia llega a salir fuera de ésta pero siempre con el balón en las manos». Aaron Escandell vio la amarilla, aunque fue por las protestas.

Así, «el CTA concluye que el control fue dentro, línea incluida, por lo que el tiro libre no se debió conceder a no cometerse infracción ninguna». La explicación que hace el Comité de esta jugada supone sacar los colores a un árbitro con tanta experiencia como Martínez Munuera, que falló de forma estrepitosa en esa jugada al pitar algo que no sucedió, que no pudo ver, que era que Aaron cogió el balón con la mano fuera del área, algo que nunca sucedió.