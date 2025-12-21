Muñiz Ruiz, el peor árbitro del CTA que renovó como internacional tras perdonar la roja de Cornellá

Muñiz Ruiz volvió a dar la nota este sábado en el Santiago Bernabéu. El peor árbitro del CTA desesperó a unos y a otros con otra actuación lamentable en el Real Madrid-Sevilla de Liga (2-0). El colegiado gallego perdió el control de un encuentro que pese a ser igualado y haber un total de 32 faltas no fue para nada caliente, salvo cuando él se empeñó en darle temperatura.

Su historial es extenso y cabe recordar que en diciembre la FIFA le renovó como internacional después de perpetrar el escándalo de Cornellá, donde perdonó una tarjeta roja a Carlos Romero por su falta criminal sobre Kylian Mbappé. No sólo no le expulsó, sino que más tarde el defensa del Espanyol acabó marcando el gol de la victoria que alejó al Real Madrid de la Liga.

Su primera liada llegó en el minuto 37, cuando perdonó una roja directa a Marcao. La expulsión era clara, porque el central del Sevilla entró con los tacos por delante al tobillo de Rodrygo, que por suerte para su físico elevó el pie a tiempo evitando una patada criminal. El brasileño sólo vio amarilla y la falta acabó significando el gol de Jude Bellingham para el Real Madrid.

El Sevilla pidió la expulsión de Rodrygo, que tenía amarilla por simular un penalti, en el segundo tiempo por una entrada muy leve sobre el propio Marcao, pero finalmente fue el defensa quien acabó en la calle por una segunda amarilla muy clara. Esas fueron las mayores incidencias sobre el césped en cuanto a tarjetas, aunque antes Muñiz Ruiz desesperó al entrenador del Sevilla.

Otra noche pésima de Muñiz Ruiz

El colegiado expulsó también a Matías Almeyda por doble amarilla por el siguiente motivo que recogió en su acta: «realizar observaciones de forma insistente». Realmente fueron protestas muy leves, pero el peor árbitro del CTA aplicó dos veces contra el técnico argentino la ley del miedo implantada por Medina Cantalejo y mantenida por el nuevo presidente, Fran Soto. Ésta, prohíbe hacer cualquier queja que pueda poner en duda el criterio del árbitro.

Lógicamente, Almeyda estalló contra Muñiz Ruiz en rueda de prensa. «Me expulsó porque reclamé una falta en el primer tiempo. Me gustaría que escuchen los audios. Yo no soy ningún payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol y tengo historia como hombre. Los hombres dialogan y cuando la falta de humildad, como la que tuvo este señor hoy, supera lo que puede ser un diálogo cordial o no, estamos haciendo del deporte algo que es autoritarismo», denunció.

El CTA vive sus peores días y este sábado vio como uno de sus árbitros, que como decimos es internacional y pagó en su día por los cursos del hijo de Negreira, Javier Enríquez, pitaba dos penaltis en cuatro minutos a favor del Real Madrid y ambos eran retirados por Iglesias Villanueva desde el VAR porque ninguno era.