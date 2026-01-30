Flick no supera la salida de Dro al PSG: «Me encanta… pero estoy decepcionado»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Joan Gamper para analizar la previa de la jornada de Liga que se disputa este sábado en el Martínez Valero entre el Elche y el Barcelona. Un partido importante en el que los azulgranas quieren seguir siendo líderes del campeonato.

«Estamos en un momento clave de la temporada. Cada partido es un partido menos. El año pasado, contra el Elche, ellos tuvieron más posesión. Eder ha hecho un trabajo fantástico, me gusta como juegan. Son valientes y ofrecen muchas opciones. Me gusta analizarlos», empezó declarando el entrenador del Barcelona en sala de prensa.

«Estoy seguro que Marc Bernal es un jugador vital para el futuro de este club. Es un jugador con mucha calidad, pero es joven y viene de una grave lesión. Lo que importa es que hay que ir paso a paso. Todo el mundo quiere disputar más minutos, pero hay que tener paciencia e ir mejorando. Esta es la filosofía adecuada», dijo Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«Estaba pensando sobre la primera parte (ganar la Champions). Hablamos del Barça, queremos ganar todos los títulos. Pero no es fácil. Uno puede soñar, pero hay que trabajar duro, mejorar lo del año pasado. Es importante centrarnos en el siguiente partido, del que viene después. No hay que esperar a los minutos finales de un partido. La mentalidad del equipo es uno de los puntos fuertes, sabemos que somos capaces de remontar, pero hay que empezar más fuertes los partidos, desde el primer segundo», señaló el técnico alemán.

Sobre Dro: «He cambiado de opinión. No quiero decir nada al respecto. Me encanta Dro, pero obviamente estoy decepcionado. Él también lo sabe, pero me encanta. Aquí hubiera tenido un gran futuro. Tomó una decisión diferente, que he de respetar, esto es fútbol».

«Hemos recibido muchos goles. La mentalidad es buena, tenemos calidad, creemos en nosotros mismos. Lo que hay que hacer es mejorar lo anterior, especialmente los primeros minutos. Hay que estar preparados desde el inicio. Es interesante ver jugar al Barça, pero seguiremos mejorando», comentó Flick sobre las remontadas que lleva el equipo este curso.

«Espero recuperar a los jugadores de lesión. Pedri estará de vuelta pronto, Gavi también. Ha estado entrenando un poco más que antes. Andreas lo mismo. También tenemos jugadores de La Masía con la calidad suficiente para jugar. Jofre lo está haciendo bien, igual que los que entrenan con nosotros», dijo sobre los lesionados.

«Es mejor cuando ganas, pero aún queda hasta el final de temporada. Lucharemos hasta el final, como el Madrid, el Atlético o el Villarreal. Es una gran competición, y espero que acabemos primeros. Es lo que queremos, pero hasta finales de mayo todavía queda», añadió Flick sobre jugar antes que el Real Madrid.

Sobre las elecciones: «Eso es el futuro. Estoy contento de estar trabajando en este club. No puedo contestar al 100%. Ya conocéis mi opinión. Es muy importante la estabilidad en el club, y hoy por hoy todo va muy bien. No tenemos el dinero para gastar en nuevos jugadores, pero estamos haciendo muy bien las cosas con lo que tenemos, con los chicos de La Masía. El entorno es fantástico y los socios nos apoyan. Esto tiene que ver con la estabilidad».