Gaspart quiso hacer un alegato final y la juez le terminó expulsando: «Desaloje la sala»

Joan Gaspart protagonizó un duro encontronazo con la juez Alejandra Gil a la finalización de su declaración como testigo del caso Negreira. La magistrada terminó expulsando al ex presidente culé de la sala del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona después de que hiciese caso omiso a sus indicaciones. «Puede desalojar la sala, muchas gracias…», fue lo último que escuchó Gaspart en su paso por los tribunales.

Después de 33 minutos de interrogatorio donde preguntó la Fiscalía, el Real Madrid, La Liga y la Federación Española de Fútbol, Gaspart levantó el brazo mientras la juez le despedía diciéndole que podía «levantarse y recoger su DNI a la salida». El ex presidente tomó la palabra y fue advertido por Alejandra Gil intuyendo lo que se podía venir.

La magistrada sospechaba, y bien, que el ex presidente iba a seguir repitiendo eslóganes y mensajes propagandísticos en la sala, cosa que no iba a permitir denotándose cierto tono de hartazgo hacia Gaspart y sus explicaciones.

«¿No puedo decir nada más?», le espetó el directivo. «Pero sólo al hilo de lo que ha dicho, no puede venir aquí a decir lo que quiera algo. Si quiere clarificar algo, puede», le advirtió la magistrada.

Gaspart ignoró a las indicaciones de la juez y empezó a soltar su discurso de toda la comparecencia. «Es mentira, no es cierto, que ni yo ni el Barça ni ningún equipo del fútbol amañase partidos. Si la gente supiese eso no se morirían en los campos de infartos. Me gustaría que se fuera con la credibilidad de que lo que yo digo es verdad…», dijo hasta que la juez le interrumpió de forma muy borde.

«En todo caso señor nos ha quedado claro porque no es la primera vez que lo dice, lo ha expuesto varias veces, queda claro, no se preocupe y ya puede desalojar la sala. Gracias», le espetó la juez del caso Negreira.

Gaspart, lejos de atender su petición, siguió con su mitin iniciando otra frase lapidaria como que «el daño que se está haciendo…» hasta que Alejandra Gil le remató interrumpió de nuevo de forma seca y definitiva. «Disculpe, disculpe. Más allá ya no gracias. Puede desalojar la sala, muchas gracias…». Gaspart se quedó unos segundos pensativo en la silla antes de abandonar la sala y soltar bilis a la prensa que le esperaba a la salida del Juzgado.