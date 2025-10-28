La juez del ‘caso Negreira’ cita a declarar al Barcelona como investigado

La juez del caso Negreira ha citado al FC Barcelona como investigado, por los pagos del club al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018. Ahora la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que lleva el caso ha decidido citar como testigo al ex presidente del club azulgrana Joan Gaspart, que dirigió la entidad entre 2000 y 2003, en representación de la entidad.

En su providencia, la magistrada también ha acordado citar el próximo 27 de enero como investigado al club azulgrana, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort. A instancias de la Fiscalía, la juez ha requerido además al Barça que entregue los contratos originales con las empresas de Negreira Dasnil 95 SL y Nilsad SCP en virtud de los cuales se prestaron los servicios de asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira y a su hijo Javier, ordena al club azulgrana que identifique también a los técnicos o auxiliares que prestaron los servicios y que aporte los vídeos, documentos o informes originales en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento.

En una providencia, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso EFE, la jueza cita para el próximo 6 de febrero como testigo al expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, que estuvo al frente del club entre julio de 2000 y febrero de 2003, tras ejercer durante más veinte años como vicepresidente primero -entre 1978 y 2000-, en la etapa de Josep Lluís Núñez -ya fallecido-. En una intervención que hizo en octubre de 2023 ante la Asamblea General de socios compromisarios del FC Barcelona, Gaspart, en alusión al caso Negreira, aseguró que el club «no ha cometido ninguna ilegalidad».

La juez ya había fijado previamente, para el próximo 12 de diciembre, la testifical del actual presidente del Barça, Joan Laporta, que fue inicialmente imputado en la causa aunque ha sido exculpado porque los pagos en su primera etapa en el club, en el que sucedió a Gaspart entre 2003 y 2010, ya han prescrito.

Para ese mismo día la jueza también ha citado como testigos a los ex entrenadores azulgrana Luis Enrique Martínez, actualmente en el PSG, y Ernesto Valverde, ahora en el Athletic Club.

En el marco de esta causa, los expresidentes azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu argumentaron el pasado 18 de septiembre, en su declaración como investigados ante la juez, que cuando llegaron a la presidencia del Barça Enríquez Negreira -y posteriormente su hijo- ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad para los entrenadores del equipo, desde un punto de vista deportivo.

Además, Rosell alegó que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del CTA para ganar partidos, con un equipo en el que jugaban futbolistas de la talla de Leo Messi o Gerard Piqué. Según apuntaron Rosell -que presidió la entidad entre 2010 y 2014- y Bartomeu -de 2015 a 2020-, un club del nivel del Barça debía contar con ese servicio de asesoramiento arbitral, motivo por el que decidieron mantener la relación con los Negreira cuando accedieron a la presidencia.

Además, defendieron que este servicio de asesoramiento tenía un precio de mercado, hasta el punto que Rosell precisó que, según sus cálculos, el precio de cada uno de ellos no superaría los 250 euros, cantidad que a su parecer sería a todas luces insuficiente para comprar arbitrajes favorables.