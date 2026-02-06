Gaspart pierde los papeles: «El Real Madrid está haciendo mucho daño, no al Barça, sino al fútbol»

Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona durante los años 2000 y 2003, ha tirado balones fuera por el caso Negreira y ha arremetido contra el Real Madrid. El empresario catalán afirmó que el Barça «nunca ha cometido ninguna ilegalidad» y echa la culpa al eterno rival: «Yo pienso que están haciendo, sin querer, mucho daño al fútbol».

Gaspart ha declarado este viernes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018 y que la Fiscalía cree tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al club.

Al abandonar la Ciudad de la Justicia, el ex presidente atendió a los medios y dijo que aseguró ante la juez que no sabía nada de los pagos a Negreira: «Es mentira, y esa palabra, «mentira», la he repetido 33 veces. Y quien te dice que has mentido es que te está llamando embustero. El Barça jamás, ni en la época que yo era vicepresidente, ni en la época en la que fui presidente, y he puesto la mano en el fuego por el señor Laporta, por el señor Bartomeu, por el señor Sandro Rosell, por todos los ejecutivos del Barça; lo he dicho con una claridad meridiana hasta que la propia jueza me ha dado la razón y me ha dicho ya lo ha dicho usted varias veces».

«Pero es que lo quería repetir. Es falso de lo que se acusa al Barça, que haya cometido una ilegalidad; no es cierto. Pagar a alguien para que le diga al árbitro que pague al árbitro para que gane mi Barça es mentira; y cuando es mentira, es mentira», insiste el ex presidente del Barcelona.

Cuando le preguntaron por el papel del Real Madrid, que se ha personado en el caso Negreira, Gaspart no dudó en atacar a los blancos: «Yo pienso que están haciendo, sin querer, mucho daño al fútbol. Pero ya no hablo del Barça, al fútbol. ¿Ustedes piensan, que todavía hay gente que se mueren de infartos en el campo por sufrir? ¿Tú crees que todas esas personas, si supieran que el fútbol está corrompido, tendrían esos infartos? ¡Por favor!».

«Y además, les he puesto mi caso; hablan con una persona que cuando era presidente del Barça, me voy porque cien mil pañuelos me dicen que me marche porque además lo estaba haciendo mal… ¡Es de gilipollas! Porque si yo sé que se pueden ganar los partidos pagando al árbitro. Hay que ser muy burro, muy tonto», agregó.

«En China me preguntan qué pasa»

Gaspart continúa en el papel de víctima y dice que se está siendo muy cruel «no sólo con el Barça», y que hasta en China le han preguntado por este caso: «Es tan cruel lo que se está haciendo, no sólo con el Barça… Son inconscientes, (lo que se está haciendo) con el fútbol. Yo vengo ahora de China y me preguntan qué pasa, porque la gente no entra en detalle. Están acusando al Barça; sí, es verdad, pero están diciendo que el fútbol está corrompido, y se lo están cargando».

Por último, Gaspart se mostró bastante indignado cuando le preguntaron si é había comprado un árbitro: «Si me vuelves a ofender, te tiro la alcachofa. El Barça jamás, desde que lo fundó el señor Gamper, hasta que me muera, porque después no estaré y no podré decirlo, jamás ha cometido una ilegalidad. Y comprar un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad. Yo no entiendo por qué quieren que la gente se crea esto y que tú dudes».