A Toni Freixa se le vuelven a cruzar los cables con Negreira: «Es infame y ruín lo que hacen al Barça»

El caso Negreira sigue trayendo cola y también mucho malestar en todo el entorno y círculo del FC Barcelona, tanto en el plano judicial como en el mediático. La investigación abierta gira en torno a los pagos efectuados durante varios años por el club azulgrana a José María Enríquez Negreira, que en ese periodo ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Una relación económica que, según Toni Freixa, poco efecto tenía en lo deportivo y está siendo usada para atacar sin justificación al club culé por el caso Negreira.

Toni Freixa está siendo uno de los actores externos del actual Barça que más está defendiendo al club, principalmente porque él fue parte de la entidad durante los hechos que se relatan en el caso Negreira. El que fuera directivo culé, volvió a pronunciarse sobre el tema en una pataleta por cómo se está tratando al Barcelona y cómo se están enfocando la supuesta relación profesional con Negreira.

Freixa aseguró que, cuando finalice todo el procedimiento judicial del caso Negreira, tiene claro que adoptará una posición activa si se le presenta la oportunidad: «Lo que tengo claro es lo que haré yo cuando acabe todo esto, si tengo alguna posibilidad de hacerlo, porque represento algo del club».

🚨 @tonifreixa defiende al Barça en el ‘Caso Negreira’, en #TertulionPartidazo 🤔 «Tengo muy claro lo que haré cuando acabe todo esto» 😤 «Nadie en el mundo del fútbol sospecha que el Barça ganara todo lo que ganó en esa época por favores arbitrales» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/2KJ13MnBGY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 9, 2026

Sus palabras se centraron especialmente en la dimensión pública y mediática del caso Negreira ya que, para Toni Freixa, el daño principal no reside únicamente en el proceso judicial, sino en el relato que se ha construido alrededor del Barcelona desde que estalló la investigación por los pagos a Enríquez Negreira. En ese sentido, Freixa fue especialmente duro al describir lo que considera un ataque directo a la imagen del club.

“Lo que se está haciendo con el Barça es infame, es ruin”, afirmó en directo en el programa El Partidazo de COPE, donde recalcó que «nadie en el mundo del fútbol, en el mundo entero, sospecha ni piensa que el Barça haya ganado todo lo que ganó en aquella época, porque tenía algún tipo de favor arbitral, absolutamente nadie».

El discurso de Freixa también incluyó un señalamiento directo al Real Madrid, al que atribuye una estrategia de desgaste contra la entidad catalana en el contexto del caso Negreira. En su opinión, el club blanco estaría detrás de una campaña de descrédito para dañar la imagen del Barcelona: «Lo que pasa es que como el Madrid tiene que tapar la vergüenza de su historia, la vergüenza de los favores que recibe, tiene que estar difamando y ejerciendo una acusación particular».

«Por eso le contesté el otro día a vuestro entrenador, el entrenador vuestro, que por cierto la pregunta en rueda de prensa el otro día no estaba preparada… casi», señaló Toni Freixa sobre el Real Madrid, un ex directivo blaugrana que hay que recordar que estivo en distintas etapas, tanto con Joan Laporta como con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y además fue candidato a la presidencia del FC Barcelona en los procesos electorales de 2015 y 2021.