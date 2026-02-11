Gerard López asume que será llamado como testigo del ‘caso Negreira’ tras su confesión sobre los informes

Gerard López, actual seleccionador de Cataluña y ex entrenador del filial del Barcelona, ha declarado en las últimas horas que los informes del hijo de Negreira le fueron muy útiles en su etapa trabajando en el club blaugrana. Unas declaraciones que chocan frontalmente con las que hicieron Luis Enrique y Ernesto Valverde en el juzgado. Por lo tanto, el técnico asume con estas palabras que podría ser llamado como testigo para declarar ante la jueza.

«Negreira es un error histórico del Barça, pero de ahí a que se comprasen árbitros… Yo estuve en el filial y recibía los informes arbitrales del hijo de Negreira, que me eran súper útiles», señaló Gerard López en unas declaraciones concedidas a Ondacero. Hay que recordar que el actual seleccionador de Cataluña colabora con varios medios de comunicación.

Unas declaraciones de Gerard López que justificarían los pagos que siempre defendió el Barcelona hacia el hijo de Negreira. Pero que chocan frontalmente con las que hicieron Luis Enrique y Valverde como testigos del caso Negreira. Los dos fueron entrenadores del Barça y negaron la existencia de dichos informes. La pregunta es, ¿por qué Gerard no dijo esto mucho antes y lo dice ahora? La realidad es que participando en tantos altavoces ha tenido miles de oportunidades para decirlo y nunca lo hizo.

«Ni a mí ni a nadie de mi staff se nos ofrecieron informes arbitrales», comentó Ernesto Valverde. «Pero tampoco los necesitaba», añadió el técnico vasco. Luis Enrique declaró ante la jueza algo muy parecido: «Ni en mi primera etapa en el filial ni luego en el primer equipo nos ofrecieron informes arbitrales».

Por lo tanto, no es de extrañar que cuando a la jueza del caso Negreira le lleguen estas declaraciones de Gerard López, ex entrenador del filial del Barcelona durante los años en los que se pagaba a Negreira (lo echaron en 2018), le extrañen bastante. Esta contradicción podría provocar que el entrenador tenga que declarar como testigo. También puede ser pedido por alguna de las partes que están dentro del caso como ya ha ocurrido con Carles Naval, entre otros. Una petición que fue realizada por el Real Madrid, una parte muy activa en el mayor escándalo de la historia del fútbol español.